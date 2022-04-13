DSÖ Açıkladı! Omicron'un iki yeni varyantı ortaya çıktı...

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa süre içinde baskın tür haline gelen Omicron ise yeni alt varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Omicron çıktığı ülke olan Güney Afrika'da 2 yeni Omicron varyantı tespit edildi.

DSÖ'DEN VARYANT AÇIKLAMASI

BA.4 ve BA.5 olarak adlandırılan Omicron varyantları ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi.

DSÖ açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

'Orijinal BA.1 Omicron varyantının kardeş varyantları olan BA.4 ve BA.5'i izleme listesine ekledik. Halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1 ve BA.2'nin yanı sıra BA.1.1 ve BA.3'ü de takip ediyoruz.'

DSÖ, bu suşları izleme listesine eklediğini duyurdu ve BA-4 ve BA.5'in 'bağışıklık kaçış potansiyeli üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluryor' açıklamasında bulundu.

KAÇ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı BA.4'ün 10 Ocak-30 Mart tarihleri ​​arasında Güney Afrika, Danimarka, Botsvana, İskoçya ve İngiltere'de görüldüğünü açıkladı.

Geçen hafta itibariyle tüm BA.5 vakaları Güney Afrika'daydı. Ancak dün BA.5 Botsvana'ya sıçradı.

Sağlık bakanlığı yaşları 30 ila 50 arasında değişen 4 kişide BA. 5 görüldüğünü açıkladı. Aynı açıklamada tüm hastaların aşılı olduğu ve vakaların hafif olduğunun altı çizildi.

YENİ VARYANTLARDAN NASIL KORUNURUZ?

Güney Afrika'daki Salgın Müdahale Merkezi (CERI) Direktörü Tulio de Oliviera, aşılamanın ciddi hastalıklara, hastaneye yatışlara ve bilinen tüm varyantlardan ölüme karşı korumanın anahtarı olduğunu açıkladı.

Oliviera'ya göre, maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve düzenli olarak el yıkamak gibi Koronavirüs protokollerine uymak da güvende kalmanıza yardımcı olacaktır. (haber 3)