DSÖ: “110 ülkede Covid-19 vakaları artıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5’in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının 100’den fazla ülkede arttığına dikkat çekti. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Covid-19’un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5’in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu ifade ederek, “110 ülkede vakalar artıyor ve genel küresel vakaların yüzde 20 artmasına neden oluyor. 6 DSÖ bölgesinden üçünde ölümler arttı” dedi.

Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, “Salgın değişim gösteriyor ama bitmedi. İlerleme kaydettik ama bitmedi. Raporlama ve genomik dizilimler azaldıkça virüsü takip etme yeteneğimiz tehdit altında, yani Omicron’u takip etmek ve gelecekte ortaya çıkan varyantları analiz etmek zorlaşıyor” dedi.

“Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor”

DSÖ’nün tüm ülkelere nüfuslarının en az yüzde 70’ini aşılamasını istediği sürenin daraldığına dikkat çeken Ghebreyesus, “Son 18 ayda, dünya çapında 12 milyardan fazla aşı dağıtıldı. Dünyadaki sağlık çalışanlarının yüzde 75’i ve 60 yaş üzerindekiler aşılanmış durumda. Aşılar sayesinde 20 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor” dedi.

Sadece 58 ülke yüzde 70 aşılama hedefine ulaşıldığını ifade eden Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerin bunu başarmasının mümkün olmadığını aktardı.