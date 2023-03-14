Dr. Yıldırım: "İstanbul-Marmara depremi beklendiği için hazırlıklıydık"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, İstanbul-Marmara depremi beklendiği için hazırlıklı olduklarını ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüp UMKE depolarındaki malzemeleri deprem bölgesine gönderdiklerini, Hatay’daki ilk sahra hastanesinin Edirne ekipleri tarafından kurulduğunu söyledi.

Edirne’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde çelenk töreni düzenlendi. Tören çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Düzenlenen törene, kamu ve özel hastane hekimleri ile sağlık çalışanları katıldı.

"Edirne olarak UMKE bölge koordinatörüyüz"

Bu yıl buruk bir tıp bayramı yaşadıklarını söyleyen Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. M. İshak Yıldırım, hekim ve sağlıkçı oldukları için mutlu ama aynı zamanda yaşanan deprem felaketinden dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak, İstanbul-Marmara depremi beklendiği için hazırlıklı olduklarını hatırlatan Dr. Yıldırım, aynı zamanda UMKE bölge koordinatörü olduklarını ve Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne illerinin koordinasyonunu sağladıklarını söyledi.

"Hatay’da ilk sahra hastanesi Edirne ekipleri tarafından kuruldu"

Sağlık Bakanlığı ile görüşüp UMKE depolarını gerekli tüm sahra hastaneleri, jeneratörler, çadırlar, tıbbi malzemeler ile doldurduklarını belirten Dr. Yıldırım, depremin yaşandığı gece tüm idari kadrolarla ayakta olduklarını ve Hatay’daki ilk sahra hastanesinin, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulduğunu ifade etti.

Bölgeye yaklaşık 200 bin kalemin üzerinde ultrason, birkaç apartmanı besleyecek jeneratör de dahil olmak üzere tıbbi malzeme götürüldüğünü aktaran Dr. Yıldırım, sahada bu hizmetleri veren, afet bölgesinde çalışan ya da kente gelen depremzedelere hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın" dedi.

6 Şubat tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ili etkileyen bir deprem yaşandığını hatırlatan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun ise, depremlerde yaklaşık 50 bin yurttaşın hayatını kaybettiğini, bunların 102’si hekim olmak üzere 500’ünü aşkın vatandaşın sağlık emekçisi olduğunu ifade etti.

"İstanbul-Marmara depremi ciddi bir nüfusu etkileyecek"

Gelecekte olması beklenen ve riskin çok arttığı İstanbul-Marmara depreminin ciddi bir nüfusu etkileyeceğini vurgulayan Altun, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın kuzey bölgelerinin depremden daha az etkilenecek bölgeler olduğu için İstanbul’a yardımların da yine bu iller üzerinden sağlanacağını, yaralıların da bu illere geleceğini söyledi.

Zor günlerde sağlığını hiçe sayarak kendini feda eden ve müdahalede bulunan hekimlere ve tıp öğrencilerine yönelik Tıp Bayramı’nın aslında sağlık çalışanlarının öneminin bir göstergesi olduğunu belirten Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akat ise, sağlık çalışanlarının depremlerde canla başla çalışarak hastalara bakıp yaraları sarmaya çalıştığını ifade etti.

Düzenlenen program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.