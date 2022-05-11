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Dr. Servet Terziler'den sağlık sektöründe dev yatırım!

Sağlık turizminde markalaşarak ülkenin hizmet ihracatını artıracak yeni bir yatırım yakın zamanda devreye alındı.

Sağlık 11.05.2022, 15:35 11.05.2022, 15:40
Dr. Servet Terziler'den sağlık sektöründe dev yatırım!

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, 50 milyon lira yatırımla hayat geçirdiği “Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic”i 11 Mayıs Çarşamba günü hizmete açılıyor. İstanbul Etiler'deki klinikte bir basın toplantısı düzenleyen Dr. Terziler, 2022'yi 3 milyar dolar ciroyla kapatmayı hedefleyen sağlık turizmi sektöründe Türkiye'nin Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu için bir merkez haline geldiğini ifade etti.

BİR MİLYAR LİRALIK POTANSİYEL

İstanbul'un saç ekimi konusunda bir başkent haline geldiğini anlatan Dr. Terziler, "Dr Terziler Exclusive Hair Clinic’de robotik DHI tekniği ile bir saç ekim yöntemi gerçekleştiriyoruz. Özellikle dünyadaki en gelişmiş saç ekim yöntemlerinin bulunduğu ve ilk kez kliniğimizde geliştirilen DHI robot ve safir mücevherle FUE tekniği saç ekimleri yapılıyor. Ektiğimiz kök sayısı takip edildiği için hastalardaki güvensizlik olayını kaldırdık. Hastanın sağlık bulgularını takip ediyoruz.” dedi. Kullandıkları robotu kendilerinin geliştirdiğini ve tek bir robotun 100 bin dolara mal olduğunu anlatan Dr. Terziler, “Bu işte yaptığınız eserler dünyayı dolaşıyor. Kuaför müşterisini bize yolluyor. 2005-2066'larda insanlar acaba mı, derdi. Daha sonra herkes saç ektirmeye başladı. Ülkemizde bir milyar liranın üzerinde saç ekim potansiyeli var. Kinikte 70 sağlık profesyoneli istihdam edilecek. Bu rakama idari birimlerdeki personel eklendiğinde istihdam edilecek insan sayısı 100'ü bulacak.” bilgilerini paylaştı. 

ESTETİK VE DİŞ İÇİN GELİYORLAR

Türkiye'de yurt dışından gelenler için özellikle saç ekimin çok revaçta olduğunu kaydeden Terziler, "Daha sonra estetik cerrahi ve diş alanının ilk 3’ü paylaştığını söyleyebilirim. Göz, organ nakilleri, kalp ameliyatları, kanser tedavileri alanları da yoğun talep görüyor." ifadelerini kullandı. Terziler, "Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic İstanbul’u, Dubai’de yaklaşık olarak 2023- 2024’de, Londra’da ise 2025-2026’da açma hedefim var. Böylece bir Türk markasını dünyanın en önemli saç tedavi kliniklerinin yer aldığı şehirlerde rekabete sokmuş olacağız." dedi.

50 MİLYON TL YATIRIM

Dr. Servet Terziler, 50 milyon TL yatırımla ileri teknolojileri bünyesinde barındıran ‘Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i bugün hizmete açıyor. İstanbul Etiler'de yer alan ve tam teşekküllü bir hastane büyüklüğündeki klinikte 70 sağlık profesyoneli istihdam edilecek. Bu rakama idari birimlerdeki personel eklendiğinde istihdam edilecek insan sayısı 100'ü bulacak. Terziler, üç yıl içerisinde önce Dubai, ardından da Londra'da şube açacaklarını kaydetti.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEK

Dünyada kendi alanında ilk olan Robotik DHI tekniği ile saç ekimi yaptıklarını anlatan Dr. Servet Terziler “Patenti bizde, önümüzdeki yıl Türkiye ve dünyaya satışına başlayacağız” dedi. Terziler, cihazların 100 bin dolar değerinde olduğunu söyledi.

#servet terziler #sağlık
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