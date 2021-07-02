Dr. Özdamar: "Katarak ameliyatının tansiyon ve şekere pozitif etkisi var"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, en sık görülen göz hastalığı olan katarakt hakkında bilgi verdi. Tedavinin cerrahi olduğunu aktaran Özdamar, “Katarakt ameliyatının göz tansiyonu hastalarında tansiyon düşürücü etkisi, şeker hastalığına bağlı hasar gelişmiş gözlerde uygulanan lazer tedavisinde de pozitif etkisi vardır” diye konuştu.

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, en yaygın göz hastalığı olarak bilinen katarakta yönelik bilgiler aktardı. Özdamar, özellikle 40 yaşının ardından ortama her 2 kişiden birinden katarakt geliştiğini ve kataraktın tedavisinin cerrahi olduğunu söyledi. Gelişen teknolojiyle birlikte, ameliyat şatlarının ve hasta konforunun önemli oranda arttığına dikkat çeken Özdamar, “Katarakt günümüzde en sık görülen göz hastalıklarından birisidir. Katarakt hastanın kendi merceğinin bulanıklaşması, saydamlığını yitirmesidir. Tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatta bulanıklaşan mercek FAKO yöntemi ile alınır yerine suni mercek yerleştirilir” dedi.

"Operasyon 15 dakikada tamamlanır"

Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, operasyonun yaklaşık 15 dakikada tamamlandığını ve hastaların ameliyata aç gelmesine gerek olmadığını belirterek, “Ameliyatta göz damla ile uyuşturulur ve yaklaşık 15 dakikalık bir sürede işlem gerçekleştirilir. Hastalar aynı gün evlerine gider ve ayaktan kontrole gelirler. Ameliyat öncesinde hastaların sadece kan sulandırıcı ve bazı prostat ilaçlarında bir düzenleme yapılır, onun dışında almakta oldukları ilaçlara aynen devam ederler. Ameliyata aç gelmelerine gerek yoktur. Hastalardan ameliyat sonrasında ilk bir hafta gözlerini çok iyi korumaları istenir. İstirahat etmek, verilen göz damlalarını kullanmak ve göze su gelmesinden kaçınmak önemlidir. Göz damlalarını verilen sürede doğru şekilde kullanmak enfeksiyon riskini azaltmada ciddi önem taşır” açıklamasında bulundu.

Farklı hastalıklarda pozitif etki

Katarakt tedavisinde, gözlük takmak istemeyen hastalar için de yakın orta ve uzak mesafeyi rahatça görebilecekleri, akıllı mercek uygulaması olduğunu aktaran Özdamar, “Katarakt ameliyatının ayrıca göz tansiyonu hastalarında tansiyon düşürücü etkisi, şeker hastalığına bağlı hasar gelişmiş gözlerde uygulanan lazer tedavisinde de pozitif etkisi vardır. Bunun yanında gelişen teknoloji ile ameliyat esnasında akıllı mercek denilen Multifokal İOL’ler göz içine yerleştirilerek uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulmak da mümkündür. Her hastaya uygun olmamakla birlikte doğru hasta grubunda, özellikle 40 yaş sonrasında uygulanan bu mercekler ile gözlük takmak istemeyen hastalar çok rahat etmektedirler” diye konuştu.