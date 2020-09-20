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Dr. Orhan Özdiller koronadan vefat etti

Elazığ'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orhan Özdiller korona yüzünden vefat etti.

Sağlık 20.09.2020, 19:32
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Dr. Orhan Özdiller koronadan vefat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ‘Ölüyoruz, sesimizi duyan var mı?’ etiketiyle bir sağlık çalışanının daha korona yüzünden vefat ettiğini duyurdu.

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