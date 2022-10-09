Dr. Ömer Ekiz: ’’Diş mücevheri trendi yeniden yükselişte’’

Diş Hekimi Dr. Ömer Ekiz, bir döneme damgasını vuran ve ‘grillz’ adıyla da bilinen diş mücevheri trendinin geri döndüğünü söyledi. Son dönemde sık tercih edilen bu aksesuarların hip-hop sanatçıları sayesinde popüler olduğunu belirten Dr. Ekiz, nasıl uygulandığı hakkında da bilgi verdi.

Dr. Ömer Ekiz, 80’lere damga vuran diş mücevheri trendinin geri döndüğünü belirterek, “Dişlere takılıp çıkarılabilen mücevherli aksesuarlar diğer adıyla grillz, ilk olarak 1980’li yıllarda New York’ta hip-hop sanatçıları tarafından takılmaya başlandı ve zaman içinde popüler hale geldi. Madonna, Beyonce, Katy Perry gibi dünyaca ünlü yıldızların da etkisiyle bu aksesuarlar gençler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Son dönemde yeniden grillz taleplerinde artış var, bunda sosyal medyanın da etkili olduğunu söyleyebilirim. Dijital dünyada kendini güzel, iddialı, sıra dışı göstermek isteyenler, diş mücevherleri taktırmak için hekimlerin kapısını çalıyor’’ dedi.

’’Kişi istediği zaman takıp çıkarabilir’’

Diş mücevherinin nasıl uygulandığı hakkında da bilgi veren Dr. Ekiz, ilk etapta uygulama yapılacak dişin ölçülerinin alındığını belirtti. Ekiz, ’’Ölçü alımı için farklı metotlar kullanılabilir. Dijital ölçü, bir ağız içi tarayıcısı ve bilgisayar yardımıyla yapılır. Diğer bir ölçü alma yöntemi ise silikon temelli diş ölçümüdür. Alınan ölçülerden model elde edilir. Elde edilen modelden sonra grillz yapılacak madde seçilir ve üretimi yapılır. Ardından diş hekimi tarafından dişe uygulanır. Grillz’ler genellikle takıp çıkarmalı olduğu için kişi istediği zaman kullanma şansına sahiptir.”

’’En çok altın ve gümüş tercih ediliyor’’

Çok sayıda grillz alternatifi olduğunu dile getiren Ömer Ekiz, “Herhangi bir figür, harf, rakam ya da mücevher rengi tercih edilebilir. Bu uygulama bir veya birden fazla dişe de yapılabilir. Tasarım olarak oldukça esnek seçenekleri bulunur” diye konuştu. Dr. Ekiz, aksesuarların hangi malzemeden yapılacağına da kullanacak kişinin karar verdiğini söyledi: “Grillz yapılacak madde, kişinin isteğine göre belirlenir. Mücevherat olabileceği gibi metal bir malzemeden de yapılabilir. En çok kullanılan malzemeler ise altın, gümüş ve dişe zararı olmayan metallerdir’’ diye konuştu.