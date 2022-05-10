Dr. Mehmet Yavuz’un yeni kitabı “Ben Bilmem, Beyin Bilir” satışa sunuldu

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz’un yeni kitabı ‘Ben Bilmem, Beyin Bilir’, tüm kitapçılarda satışa sunuldu. Dr. Yavuz, bu kitabında nörobilimi, merak uyandıran konu başlıklarıyla derinlemesine ele alıyor.

Nöroloji ve nöropsikoloji konusunda en çok okunan yazarlardan biri olan Nörolog Dr. Mehmet Yavuz’un yeni kitabı ‘Ben Bilmem, Beyin Bilir’, okuyucuların beğenisine sunuldu. Bütün kitapçılarda satışta olan bu kitapta Dr. Yavuz, değişik bakış açısıyla beyindeki sırları su yüzüne çıkartmaya devam ediyor. Kitap içeriğine bakıldığında; ‘Beyin nasıl yoldan çıkıyor? Beyin uzaktan kontrol edilebilir mi? Hafıza silinebilir mi? Hafızanın ne gibi kusurları var? Beyin her telden çalar mı? Kendimizi sabote ediyor muyuz? Belki de bütün çatışmaların, savaşların sebebi olan “Beyin Yankılanması” nedir? Aşkın sadakatin ve çapkınlığın nörokimyası var mı? Hipnotik ışınlanma mümkün olabilir mi? Pazarlamanın ve sinemanın ne gibi nöropsikolojik boyutları var? Telepati yeteneğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Beyin yorgunluğu ve beyin sisi ne anlama geliyor? Beyin dostu ve düşmanı gıdalar nelerdir? Gelecekte insan beyni ve beyin mühendisliği nasıl olacak? Yaşlanmayı durdurmak hatta 20-30 yaş birden gençleşmek mümkün mü?’ gibi dikkat çekici başlıklar da göze çarpıyor.

Nörobilim derinlemesine ele alınıyor

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, ayrıntılı çalışması olan, ‘Ben Bilmem Beyin Bilir’de nörobilimi dahice ve merak uyandıran konu başlıklarıyla derinlemesine ele alıyor. Beyinle alakalı ve her bölümü ayrı bir kitap olabilecek çarpıcı konular, ustalıkla ve en önemlisi de herkesin anlayabileceği bir dille gözler önüne seriliyor.

Şaşırtıcı hikayelere sahip

Üstelik kitap içeriğine bakıldığında nörobilimi ilgilendiren çok şaşırtıcı hikayeler de var. ‘Kalp ameliyatı sonrası dedesine dönüşen genç!’, ‘Kafa travması sonucu deha olanlar’, ‘Tavlada efsane olan telekinetik hacı teyze’, ‘Çiftçi ve kör katırı’ gibi daha birçok ilginç öykü kitapta yer alıyor.

“Beklentim, bu kitap sayesinde okurun beynin sırlarla dolu dünyasına ufak bir kapı aralayabilmek”

“Hepimiz beynin içinde neler olduğunu merak ederiz. Beyin nasıl işler, nasıl çalışır? Bilinç nerededir? Ruh nerededir? Bir nörolog ve yazar olarak beklentim, bu kitap sayesinde okurun beynin sırlarla dolu dünyasına ufak bir kapı aralayabilmek” diyen Yavuz, okuyucuların gerek nörobilimden gerekse gerçek tecrübe ve gözleme dayanan bilgilerden faydalanarak, hem iç hem de dış dünyalarını daha yaşanabilir bir hale getirebileceğini belirtti.

Bütün kitapçılarda kitabının satışa sunulduğunu vurgulayan Mehmet Yavuz; eğitimli, eğitimsiz beyni merak eden herkesin bu kitaptan istifade edeceğini ve hayatını değiştirebileceğini ifade etti.