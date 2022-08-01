Dr. Işık: “Çocuğunuzu sünnet ettirirken bunlara dikkat edin”

Sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu ve mutlaka steril şartlarda yapılması gerektiğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, anne ve babaların en çok merak ettiği soruları cevapladı.

Uzmanlar sık sık sünnetin ameliyathane koşullarında yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak “ameliyat” kelimesi ebeveynleri tedirgin ediyor. Sünnetin dini, toplumsal ve kültürel anlamda önemli bir ritüel olarak görüldüğünü dile getiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, “Sünnetin sağlık açısından da çeşitli faydaları olduğu biliniyor. Örneğin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi sağlık sorunları neticesinde zorunlu olarak da gündeme gelebiliyor” dedi. Sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu ve mutlaka steril ameliyathane koşullarında deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Işık, “Sünnet ve ameliyathane kelimelerinin yan yana olması ebeveynlerde ister istemez bir tedirginlik oluşturabiliyor. Operasyonun süresi, anestezi türü ve iyileşme dönemi ile ilgili çeşitli soru işaretleri olabiliyor. Bu noktada ebeveynlere içlerinin rahat olması gerektiğini net bir şekilde söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“6 aylık olana kadar ya da 6 yaş sonrasında”

Op. Dr. Evren Işık, “Sünnet ne zaman yapılmalı” sorusunu yanıtlayarak, “Sünnet genel itibarıyla yenidoğan döneminde, yani bebekler 6 aylık olana kadar ya da 6 yaş ve sonrasında uygulanıyor. Bu zaman dilimi çocuk psikiyatristleri tarafından ideal zaman aralığı olarak tanımlanıyor. Yenidoğan döneminde sünnet, düşük doz lokal anestezi ile, 6 yaşından büyük çocuklarda ise genel anestezi ile gerçekleştiriliyor. Genel anestezi sadece hafif bir uyku oluşturacak ölçüde veriliyor. Sünnetten 3-4 saat sonra hastalarımızı taburcu edebiliyoruz” dedi.

“Artık sinir koruyucu sünnet tercih ediliyor”

Son yıllarda “sinir koruyucu sünnet” cerrahisine yoğun bir talep olduğunu belirten Op. Dr. Evren Işık, “Sinir koruyucu cerrahi, hatalı sünnetin yol açabileceği olumsuzlukları da ortadan kaldırıyor” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu operasyonda kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığını belirten Dr. Işık, “Dolayısıyla iyileşme sürecinin ardından dikişlerin alınması gibi bir gereklilik gündeme gelmiyor. İyileşme süreci son derece hızlı seyrediyor ve bu süreçte şikâyetler de minimal düzeyde oluyor” ifadelerini kullandı.