Dr. Hasan Benar: “Estetikte son trend ameliyatsız işlemler”

Estetik doktoru Dr. Hasan Benar, ameliyatsız estetik uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bu konuda önemli bir isim olan estetik uzmanı Dr. Hasan Benar, estetik uygulamalarında son trendlerin ameliyatsız işlemler üzerine olduğunu söyledi.

Ameliyatsız işlemlere, ilk defa estetik yaptıracak olanların, ileri yaş kişilerin ve ameliyattan korkan hastaların büyük ilgisi olduğunu belirten Dr. Hasan Benar, “Son dönemde hemen herkes daha kısa sürede sonuca ulaşabildiği ve ameliyata göre daha az risk içeren bu işlemlere yöneliyor. Ancak kalıcı çözüm arayışında olan hastalarımız zaten estetik operasyonları tercih ediyor. Biz de hasatlarımızın çekincelerini, isteklerini ve yapacağımız değişikliğin boyutunu göz önüne alarak ameliyat ya da ameliyatsız işlem kararını hastalarımızla birlikte veriyoruz” dedi.

‘2 Point Jawline’ isimli dolgu uygulamasını tıp literatürüne kazandırdıklarını ifade eden Dr. Hasan Benar, “2 Point Jawline, ameliyatsız bir estetik uygulamasıdır. Bu uygulamada yapılan dolgu 9-18 ay arasında bir kalıcılığa sahiptir. Ne kadar fazla tekrarlanırsa kalıcı olma süresi de o oranda artar. Bu uygulama ile doğuştan olan çene kusurları dahi geçici bir süre için düzelebilir ve yüzün karakteri ortaya çıkar. İfadeler çok daha etkili ve karizmatik bir hale dönüşür. Bu uygulamamanın yan etkisi yok denecek kadar az. Kişinin kendi doğal yağ dokusundan alınan dolgu malzemesi önceden işaretlenen çene bölgesine enjekte edilir. Bu da yan etkileri ve alerjen durumlarını minimize eder. Ameliyatsız tedavilerin en çok uygulanan çeşitlerinden biri olan dolgu tekniğidir” ifadelerinde bulundu.