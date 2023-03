Dr. Gökay Bilgin: "İşte DHI saç ekimi yönteminin detayları"

Saç ektirmek isteyenlerin günümüzde en çok araştırdığı yöntemlerden biri DHI saç ekimi uygulamasıyla ilgili detayları Smile Hair Clinic’in kurucu ortaklarından Dr. Gökay Bilgin anlattı.

Dr. Gökay Bilgin, en çok tercih edilen saç ekimi yöntemlerinden biri olan DHI uygulaması hakkında, "Saç ekimi işleminde önce donör bölgesinden greftler alınır. Bu noktada grefti de açıklamak gerek; vücudun başka bir yerinden ya da diğer bir vericiden alınan doku veya organlara ‘greft’ denir. DHI yönteminde, donör bölgesinden örneğin enseden alınan greftler klasik kanal açılımı işlemi yapılmadan direkt olarak saç ekimi yapılacak bölgeye nakledilir. Bu nakil sırasında özel bir kalem (implanter pen) kullanılır. Diğer yöntemlerde greftler alındıktan sonra çeşitli aletlerle cilde kesi yapılarak kanallar açılır ve greftler bu kanallara yerleştirilir. DHI yönteminde ise kanal açılmaz, kalemin ucu ile greft cildin içine kaydırılır" dedi.

"Tıraş olmadan ekim yaptırmak isteyenler için uygun"

DHI yönteminin saç ektirmek isteyen herkese uygulanabileceğini belirten Dr. Gökay Bilgin, “Tıraş olmadan ekim yaptırmak isteyenler öncelikle DHI tekniğini düşünebilir. Ancak diğer tekniklerle yapılan saç ekimlerinde daha yüksek greft sayılarıyla çalışılabilir. Çünkü DHI yönteminin yüksek greft sayılarına ihtiyaç duyacak hastalara uygulanması, operasyonun uzun saatler boyunca sürmesine, uzun süre açıkta kalan greftlerin de kalitelerini kaybetmesine sebep olabilir. Bu bakımdan DHI düşünülen hastalarda, ihtiyacı olacak greft sayısı göz önünde bulundurulmalı ve yönteme işlemi yapacak cerrah ile birlikte karar verilmelidir" şeklinde konuştu.

"Ekim yapılacak bölgedeki diğer saçlar kesilmiyor"

Dr. Gökay Bilgin, DHI tekniğinin avantajları hakkında ise "Saçların kesilmesine gerek duyulmadan ekim yapılması, saç ekimi sonrası görüntüsünü işi, sosyal statüsü veya farklı sebeplerden dolayı dert edenler için ayrı bir avantaj. DHI saç ekiminde, diğer yöntemlere göre daha az kanama olur ve iyileşme süreci daha erken tamamlanır. Ancak her yöntemin kendine özgü birtakım avantajları vardır. Dolayısıyla her yöntem her hasta için uygundur diyemeyiz. Kişinin DHI saç ekimi tekniğine uygunluğu, detaylı sağlık geçmişi incelemesinin ardından doktor kontrolünde belirlenir" diye konuştu.