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Dr. Gebeşoğlu: "Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu kalıcı hasar bırakabilir"

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. FİLİZ GEBEŞOĞLU, ÇOCUKLARDA SIKLIKLA RASTLANAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN YÜKSEK ATEŞ GİBİ FARKLI BELİRTİLER GÖSTEREBİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Sağlık 21.07.2020, 14:38
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Dr. Gebeşoğlu: "Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu kalıcı hasar bırakabilir"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, çocuklarda sıklıkla rastlanan idrar yolu enfeksiyonunun yüksek ateş gibi farklı belirtiler gösterebileceğine dikkat çekerek kalıcı hasar bırakmaması adına tedavi sürecinin önemli olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, küçük yaşta geçirilen idrar yolu enfeksiyonlarının kalıcı hasarlar bırakmaması adına uyarıda bulundu. İdrar yolu enfeksiyonu hakkında bilgi veren Dr. Gebeşoğlu, "İdrar yolu enfeksiyonlar çocukluk yaş grubunda sık görülen enfeksiyonlardandır. Özellikle nedeni bilinmeyen ateşi olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları mutlaka araştırılmalıdır. Erken teşhis ve tedavisi yapılmayan çocuklarda ilerleyen süreçte tansiyon yüksekliği, böbrek yetmezliği ve kız çocuklarında gebelik problemleri gibi çokça ciddi sorunlara yol açabilmektedir" dedi.

"Erken yaşta başlıyor"

Özellikle bebek yaşta başlayan, geç tedavi edildiğinde ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında böbrek hasarı gelişme riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Gebeşoğlu, "İdrar yolu enfeksiyonları mesanede yerleşmiş sistitin böbrek tutulumu varsa piyelonefrit olarak tamamlanır. Sistit ağrının, daha sık idrar yapma, daha küçük çocuklarda ise idrar yaparken huzursuzluk, idrar renginde ve kokusunda değişiklik dikkati çekebilir. Akut piyelonefrit genellikle yüksek ateş, kusma, huzursuzluk ve bazen ishal ile birlikte görülebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun kesin tanısı, idrar kültürü ile konulmaktadır. Ancak idrar kültürü sonucu aynı gün sonuçlanmadığından tam idrar tahlili hızlı sonuç verdiği için idrar yolu enfeksiyonu şüphesi olan çocuklarda tam idrar analizi sonucu ile beraber tedaviye başlanması uygun olmaktadır" diye konuştu.

"Antibiyotik ile tedavi"

İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisi antibiyotik ile yapıldığını söyleyen Gebeşoğlu, "Ateşli İdrar yolu enfeksiyonu geçiren bebeklerde ağızdan alımı bozulmuş genel durumu kötüye gitmiş hastalarımızı hastanemize yatırarak tedavisini gerçekleştirmekteyiz. 2- 3 gün hastane tedavi görmesinin ardından ateşi kontrol altına alınarak genel durumu düzelen hastalarımızın antibiyotik tedavisi ile ayaktan 7 ila 14 gün arasında devam edebilmektedir. Tekrarlayan İdrar yolu enfeksiyonu, ezikoüreteral reflü hastalığı ile birlikte görülmektedir. vezikoüreteral reflü hastalığı mesane ve böbrekler arasında idrarların ters akımı yani böbreklere doğru idrarın geri kaçmasıdır. Vezikoüreteral reflü 5 yaşın altındaki İdrar yolu enfeksiyonu geçiren bütün çocuklarda araştırılması gerekmektedir. Önlem alınmazsa vezikoüreteral reflü böbrek hasarına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Böbrek yetmezliğinin en sık nedenin çocukluk çağından geçirilen idrar yolu enfeksiyonu olduğunu vurgulayan Gebeşoğlu, "Ülkemizde çocukluk çağında görülen böbrek yetersizliklerinin hala en sık nedeni çocukluk çağında geçirilen idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu yüzden ilk defa İdrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda öncelikle utrasonografi ile böbrek ve mesane değerlendirilmelidir. Anne karnında yapılan ultrasonografide saptanan böbrekle ilgili saptanan bozukluklar doğum sonrasında mutlaka takip edilmelidir. Koruyucu tedavi olarak yeterli sıvı alınımı, hijyenin sağlanması sık aralıklarla meyhanenin boşaltılması, kabızlığın önlenmesi, varsa işeme bozukluklarının düzeltilmesi ve erkek çocuklarda sünnet yapılması önemlidir. Bu önlemlerin dışında bazı seçilmiş hastalarda koruyucu antibiyotik tedavisine başlanabilir" ifadelerini kullandı.

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