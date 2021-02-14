Dr. Fauci: Kovid-19 aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu söyledi.