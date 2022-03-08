Dr. Çolakoğlu: "Kolesterol yüksekliği mutlaka tedavi edilmeli"

İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Çolakoğlu, kolesterol yüksekliğinin kalp damar hastalıkları için çok ciddi bir risk faktörü olduğunu belirterek, kan yağları yüksekliğinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Kolesterol yüksekliğinin, vücuda zararları hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Ender Çolakoğlu, “Kolesterol, bilindiği üzere kalp ve damar hastalığı riskini artıran bir maddedir. Kolesterol düşüren ilaçların, kalp krizini ve inme riskini azalttığı da bilinen bir gerçektir. Bu gerçekler varken, ‘ben kolesterolün zararlı olduğuna inanmıyorum, kolesterol düşürücü ilaçlara da inanmıyorum’ demenin bilimsel bir temeli yoktur. Bu kişiler kolesterol ilaçları ve kolesterolle ilgili yapılan çalışmaları çarpıtarak yorumlamakta ve bu yaklaşımlarıyla halkın sağlığıyla oynamaktadır. Kolesterol, şeker gibi, kan basıncı gibi vücudumuz için gerekli bir maddedir. Nasıl şeker fazla olunca şeker hastası, tansiyonumuz yükselince hipertansiyon hastası oluyorsak, kolesterol yükseldiğinde de damarlarımızda damar sertliği oluşuyor. Yıllardır damar sertliğinin en önemli nedeninin kolesterol yüksekliği olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kolesterol yüksekliği damarlarımız için çok zararlıdır ve mutlaka tedavi edilmelidir” açıklamasında bulundu.

Kolesterol ilaçları gerekli mi?

Kolesterol düşüren ilaçların, birçok sağlık sorununu engellediğini ifade eden Uzm. Dr. Ender Çolakoğlu, “Kolesterol tedavisi, kalp damar hastalığı tedavisinin ana öğesidir. Statinlerin kolesterolü düşürerek, sağlıklı bireylerde kalp damar hastalığı gelişimini engellediği, kalp hastalığı olanlarda ölümü, kalp krizlerini ve felçleri önlediği kesin olarak ispatlanmıştır. Kolesterol düşüren ilaçlar kalp krizi, ölüm ve felç riskini yüzde 45 olarak azaltmaktadır ve bu nedenle gereken hastalarda mutlaka kullanılmalıdır. Tüm ilaçların olduğu gibi kolesterol düşürücü ilaçların da yan etkisi vardır. Ancak bu etkiler çok nadirdir. Bu nedenle güvenilir ilaçlardır. Bu konudaki spekülasyonlar, bu ilacı kullanması gereken on binlerce insanın sağlığı ile oynanmasına neden olmaktadır. Hatta kolesterolü düşüren ilaçlar, herkes tarafından kullanılan birçok ağrı kesiciden, aspirinden ve daha birçok ilaçtan birçok daha güvenilir ilaçlardır. Tüm bu nedenlerle kolesterol yükselmesi, hekimin uygun gördüğünde tedavisi mutlaka gereken bir durumdur” dedi.