Dr. Burcu Kardaş Arslan: "Anne estetiği kadınların doğum sonrasında toparlanmalarına yardımcı olur"

Anne estetiğinin önemine vurgu yapan Dr. Burcu Kardaş Arslan, “Anne estetiği, kadınların genç görünümlerine ulaşmalarına katkı sağlayan uygulamalar bütünüdür. Birden fazla cerrahi işlem, birbiriyle son derece alakalıdır ve kadınların doğum sonrasında toparlanmalarına yardımcı olur” dedi.

Jinekolog ve Kadın Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Burcu Kardaş Arslan, anne estetiği dair açıklamalarda bulundu. Anne estetiğinin kapsamlı bir uygulama olduğunu ve bu uygulamanın hamilelik sırasında ve sonrasında vücuttaki değişimlerle ilgilendiğini ifade ettiği belirten Dr. Arslan, “Doğum sırasında ve sonrasında vücutta çeşitli değişimler meydana geliyor. Birçok kadın, hamile kaldıkları dönemden önceki fiziksel görünümlerine ulaşmak ister. Anne estetiği, kadınların genç görünümlerine ulaşmalarına katkı sağlayan uygulamalar bütünüdür. Birden fazla cerrahi işlem, birbiriyle son derece alakalıdır ve kadınların doğum sonrasında toparlanmalarına yardımcı olur. Anne estetiği, sanıldığının aksine anne psikolojisi için önemli” diye konuştu.

Hamilelik sırasında kadınların vücutlarında çeşitli değişimlerin meydana geldiğini, bu durumun doğum sonrasında kadınları etkilediğini aktaran Dr. Arslan, “Doğum süreci, kadınların vücut yapılarının değişmesine neden olur. Birtakım uygulamalardan meydana gelen anne estetiği, kadınların doğum öncesi vücut yapılarına ulaşabilmelerini hedefler. Uygulamalardan istenilen başarıların alınabilmesi için doğru zamanda yapılmaları son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Anne estetiği, hamilelik sırasında ve sonrasında vücuttaki değişmelerle ilgilenir”

Anne estetiğinin oldukça geniş kapsamlı uygulamalar bütünü olduğunu vurgulayan Dr. Arslan, “Anne estetiğinin kapsamında bulunan uygulamalar son derece fazla. En fazla tercih edilenler ise labioplasti, dış dudak estetiği, ısı kontrollü radyofrekans uygulaması, vajinal beyazlatma uygulamasıdır. Bunun yanı sıra farklı uygulamaların da tercih edilebildiğini söyleyebilirim. Gerçekleştirilen uygulamalar ile amaçlanan, kadınların istedikleri vücut yapısına ulaşabilmelerini olanaklı hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

“Anne estetiği doğumdan minimum 6 ay sonra idealdir”

Anne estetiğinin doğumdan minimum 6 ay sonra yapılması gerektiğini belirten Dr. Arslan, “Doğumdan sonraki 6 ay içerisinde vücut, kendisini yenilemek durumundadır. Doğum sonrasında vücudun çeşitli bölgelerinde, çeşitli farklılıklar oluşur. Bu farklılıklar, vücut yapısının değişmesi anlamına geliyor. Uygun zamanda yapılan anne estetiği, istenilen görünüme ulaşılması bakımından son derece önemli. Tabi uygulamaların profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi halde istenilen başarıya ulaşılması çok da mümkün görünmüyor. Doğum üzerinden 6 ay geçen ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kadınların anne estetiğinden yararlanabileceklerini söyleyebilirim. Uygulamalar öncesinde gerekli muayenelerin yapılması da oldukça önemli” açıklamasında bulundu.