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Dr. Alparslan Tuhta: "18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir"

DR. ALPARSLAN TUHTA: "18 YAŞINI AŞMIŞ, AKLİ DENGESİ YERİNDE OLAN HERKES ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR"

Sağlık 05.11.2020, 15:06
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Dr. Alparslan Tuhta: "18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir"

"Bir insanı yaşatmak, insanlığı yaşatmaktır" sözüne atıfta bulunan Başhekim Dr. Alparslan Tuhta, "Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir" dedi.

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, "Bir insanı yaşatmak, insanlığı yaşatmaktır" sözüne atıfta bulunarak organ bağışının önemine dikkat çekti. Kuruluşundan itibaren sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık alanında çok sayıda çalışmanın içinde yer alan Büyük Anadolu Hastaneleri organ bağışı konusunda da çağrıda bulunuyor. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebildiğini belirten Dr. Alparslan Tuhta, "Beyin ölümü teşhisi konulabilmesi için birtakım testlerin uygulanma zorunluluğu vardır. Bu testlerin sonucunda, alanında uzman iki hekim tarafından, beyin ölümü gerçekleşip gerçekleşmediği kararına varılır daha sonra bu karar aileye bildirilir. Aile onayı olmadan hiç kimsenin organları alınamaz ve kullanılamaz" diye konuştu.

Nakil yapılabilen organlar hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Dr. Alparslan Tuhta, "Kalp, Kornea, Tendon,Karaciğer , İnce Bağırsak, Yüz ve Saçlı Deri, Üst Sindirim Yolları, Deri, Uterus (Rahim), Böbrek ,Kemik, Ekstremite (Kol, Bacak),Pankreas, Kas ,Akciğer, Kıkırdak.’ın nakli yapılabilir. Organ dağıtımı; ulusal bekleme listelerinde kaydı olanlar arasından, öncelikle tıbbi aciliyeti olan hastalar olmak üzere, kan ve doku grubu uyumuna göre yapılır. Din, dil, ırk, cinsiyet, zengin veya fakir ayrımı gözetilmez. Yaşın ileri olması, kronik bir hastalığın bulunması, alkol veya sigara içiliyor olması ve benzeri nedenler organ bağışı yapılmasına engel değildir. Organ naklinin, dinen hiçbir sakıncası yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 06.03.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Kur’an –ı Kerim’ de Maide suresi 32. Ayet’te ’Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır’ diye buyrulmuştur. Organ bağışı için, il sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve semt polikliniklerine başvuruda bulunabilirsiniz "şeklinde konuştu.

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