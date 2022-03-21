banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Doğalgaza zam geliyor!
Doğalgaza zam geliyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hindistan'da tribün çöktü
Hindistan'da tribün çöktü
Kim Min-jae ilk golünü attı
Kim Min-jae ilk golünü attı

‘Down sendromuna psikiyatrik bozukluklar da eşlik edebiliyor’

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Ürer, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”yle ilgili olarak, “Zihinsel yetersizlik sadece bir IQ düşüklüğü olarak görülmemelidir. Çünkü down sendromuna psikiyatrik bozuklukların da eşlik etme ihtimali artar” dedi.

Sağlık 21.03.2022, 10:04
‘Down sendromuna psikiyatrik bozukluklar da eşlik edebiliyor’

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Ürer, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”yle ilgili olarak, “Zihinsel yetersizlik sadece bir IQ düşüklüğü olarak görülmemelidir. Çünkü down sendromuna psikiyatrik bozuklukların da eşlik etme ihtimali artar” dedi.

“21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”, tüm dünyada farklı etkinlikler ile kutlanarak özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Psikoterapist Dr. Emre Ürer, down sendromu ve down sendromlu bireylerin nelere ihtiyacı olduğu konularında açıklamalarda bulundu.

Down sendromunun 21 nolu kromozomun normal insanlardan 1 fazla olması sonucu oluştuğuna değinen Uzm. Dr. Emre Ürer, “Nedeni bilinen zeka geriliklerinin en sık görüleni down sendromudur. Çocuk doğduğunda kalp anomalisi, zeka geriliği, tiroit hormonu ile ilgili bozukluklar, sindirim sistemi bozuklukları, down sendromu içerisinde sayılabilir. İlk 6 yaşta zeka ile motor gelişim bir arada seyrettiği için çoğunlukla ince ve kaba motordaki beceriler ve zekada gecikmeleri down sendromunda bir arada görebiliyoruz. Tipik yüz şekli ve doğum salonunda dahi down sendromu olduğu bilinen bir takım bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu sendrom saptandığında psikiyatriye başvuru 6 ay sonra oluyor. Poliklinikte genellikle zekadaki geriliğe ya da fiziksel kısıtlamaya yönelik özel gereksinim alanlarında özel eğitim yönlendirmeleri yapılıyor” dedi.

“Down sendromuna psikiyatrik bozuklukların da eşlik etme ihtimali artar”

Hastalığın bazı durumlarda farklı psikiyatrik sorunlara da yol açabileceğine değinen Dr. Ürer, “Zihinsel yetersizlik sadece bir IQ düşüklüğü olarak görülmemelidir. Çünkü toplumsal uyumda kısıtlılığın olduğu, kişilerin topluma katılımda problemlerin yaşandığı bir durumdur ve diğer psikiyatrik bozuklukların da eşlik etme ihtimali artar. Bunların içerisinde öz bakım bozukluğu, depresyon, yıkıcı davranış bozukluklarını sayabiliriz. O yüzden belli aralıklarda psikiyatrik takibin önemli olduğunu biliyoruz. Down sendromu bireylerde diğer zeka geriliklerinde olduğu gibi bazı IQ farklılıkları olabilir. Her birey aynı olmaz ya da özel gereksinimleri aynı olmaz. Bazı bireylerde fiziksel gereksinimler ön plandadır bazı bireylerde de zeka puanı daha düşüktür. Dolayısıyla bazı down sendromluların daha fazla desteğe ihtiyacı varken, diğerlerinin üniversiteyi dahi bitiren vakalar olduğunu biliyoruz. Tek bir IQ aralığından bahsetmiyoruz. Down sendromunda sınır zeka ile orta düzeyde zeka geriliği arasında geniş bir skaladan söz ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19