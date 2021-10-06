Doruk sağlığa koştu

Doruk Hastaneleri doktorları, sporun sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekmek ve vatandaşları spora teşvik etmek için bu yıl 8’incisi düzenlenen "I Run Koşusu’na katıldı.

Koşuya 5 kilometre kategorisinde katılan Özel Doruk Hastaneleri doktorları parkuru başarıyla bitirdiler. 5K kategorisinde koşuya katılan Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, her yaştan insanın spor yapması gerektiğini dile getirerek, sporun insan sağlığına faydalarına dikkat çekmek için etkinliğe katıldıklarını belirtti.

“Sağlıklı yaşamak için, bilinçli ve düzenli olarak sporun yapılması önem arz ediyor” diyen Başhekim Dr. Atilla Güray, “Sağlıklı kalmak için spor yapmak şart. Çok sayıda hastamıza spor yapmasını öneriyoruz. Bu noktada bilinçli spor yapmak lazım özellikle 40 yaşını aşmış vatandaşlarımızın spor yaparken çok dikkatli olmalı yoksa geri dönüşü olmayan sakatlıklarla karşılaşabilirler. Düzenli olarak sağlık taramalarından geçmeliyiz. Sadece koşu değil, hareketsiz hayatın hakim olduğu kent yaşamında sağlıklı bir hayat sürdürmek ve sağlıklı kalmak için en az bir spor dalında aktif rol almalıyız” dedi.