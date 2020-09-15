Dondurulmuş gıdada doğru bilinen yanlışlar

Dondurulmuş gıdaların değeri yeterince bilinmiyor. Günlük hayatın yoğun temposu içinde hayat kolaylaştıran dondurulmuş gıdaları değerlendiren MÜMSAD Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, taze ürünün sofraya ulaşana dek besin değeri kayıpları yaşadığını buna rağmen dondurulmuş gıdaların ‘Tek Tek Hızlı Dondurma’ yöntemi ile besin değerlerini koruduğunu vurguluyor.

Günlük tempomuzun artmasına paralel olarak mutfaklarda harcanan zaman kısılmaya başladı. Sağlıklı beslenme ve güvenilir gıdaya yönelik farkındalığın artmasıyla birlikte de dondurulmuş gıdalar hayatımızda daha fazla yer alır hale geldi. Taze meyve sebze ve evde dondurulan gıdaların besin değeri açısından yarışmakta zorlanacağı dondurulmuş gıdalar ile ilgili gerçekleri MÜMSAD Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ açıkladı.

Dondurulmuş gıdada besin değerleri korunur

Gıdaların sağlıklı saklanması için en güvenilir yollardan birinin gıdaların belirli koşullarda dondurularak korunması olduğunu belirten Ebru Akdağ, “En iyi dondurma işlemi, marketlerden satın aldığımız dondurulmuş gıdalara uygulanan “Tek Tek Hızlı Dondurma” IQF (Individual Quick Freezing) yöntemiyle yapılandır. Bu işlemde meyve ve sebzeler -40 C’de şoklanır ve ürünlerin merkez sıcaklığı 5 – 8 dakika gibi kısa bir sürede -18 C’ye düşer. Bu işlem sayesinde hücre zarı çatlaması engellenir, hücre öz suyunda küçük buz kristalleri oluşur ve besin değeri kaybının önüne geçilir. Yavaş gerçekleşen ev tipi dondurma esnasında ise meyve ve sebzelerin hücre zarı çatladığından, ürünlerde besin değeri kayıpları engellenemez.” dedi.

Taze ürünler sofraya ulaşana dek besin değerlerini kaybeder

Taze olarak satın alınan sebze ve meyvelerin de düşündüğümüz kadar taze olmadığına değinen Akdağ, “ Meyve sebze tüketimi sağlıklı bir beslenmenin vazgeçilmezidir. Taze ürünlerin, pazar veya market olsun, satış noktasına ulaşması hasatından hale gidişine, nakliye, depolama gibi süreçleri de hesaba katınca, yaklaşık 1 haftalık yolculuğunun ardından olur. Bu esnada besin değeri kayıpları da başlar. Dondurulmuş ürünler ise, hasadın ardından birkaç saat (en geç 8 saat) içerisinde şoklanır. Bu nedenle de besin değeri kaybının önüne geçilir.” diye konuştu.

Pandemi döneminde evde saklayabileceğimiz gıdalara ihtiyaç var

İçinde bulunduğumuz bu çok bilinmeyenli pandemi dönemi bazı tüketim alışkanlıklarımızın da yeniden şekillenmesine neden oluyor. Bir yandan fazla gıda stoklamaktan kaçınmamız gerekirken, öte yandan alışveriş sıklığını azaltacak şekilde evde gıda saklayabilmemiz gerekiyor. Pandemi döneminde gıda güvenliğinin öneminin daha çok anlaşıldığına dikkat çeken Akdağ, “Besin değerini koruyarak uzun süre buzluklarda saklanabilen dondurulmuş ürünler bu dönemde ayrı bir önem kazandı.” dedi.