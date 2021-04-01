“Dondurulmuş embriyo transferi daha çok tercih ediliyor”

Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, “Dondurulmuş embriyo transferi uygulamaları güvenli ve hasta için oldukça ekonomik olan uygulamalardır. Anne adayı hormon iğneleri kullanmadan ve yumurta toplama işlemi yapılmadan embriyo transferine hazırlanır. Bu işlemler yapılmadığı için maddi açıdan daha uygundur” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, dondurulmuş embriyo transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Köroğlu, “Dondurulmuş embriyo transferi taze embriyo transferine alternatif olarak daha sık uygulanmaya başlandı. Son yıllarda yapılan çalışmalarda yumurta büyütmek için kullanılan hormon ilaçlarının rahim duvarını olumsuz olarak etkileyebildiği ve embriyonun rahime tutunma gücünü azalttığını ortaya koydu. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak adına ilaç etkisinin kaybolması ve rahmin doğal haline dönmesi beklenir. Bu yöntemle taze transfer yapılan hastalara kıyasla yüzde 5 ila 10 kadar daha yüksek gebelik oranları elde edilmektedir. Dondurulmuş embriyo transferinde bir önceki tüp bebek tedavisinden elde edilen dondurulmuş iyi kalite embriyo/embriyoların çözülerek anne adayının rahmine transfer edilir” dedi.

“Gebelik şansı bir miktar daha yüksek”

Dondurulmuş embriyo transferinin taze transfere göre avantajlarına da değinen Doç. Dr. Köroğlu, şöyle açıkladı: “Dondurulmuş embriyo transferi uygulamaları güvenli ve hasta için oldukça ekonomik olan uygulamalardır. Anne adayı hormon iğneleri kullanmadan ve yumurta toplama işlemi yapılmadan embriyo transferine hazırlanır. Bu işlemler yapılmadığı için maddi açıdan daha uygundur. Bu süreçte ilaç kullanımı ve hastaneye gelme sayısı daha az olduğu için anne adaylarının stresi de daha azdır. Dondurulmuş embriyo transferinde bir miktar daha yüksek gebelik oranları elde edilir. Dondurulmuş embriyo transferinde embriyonun çözülmesinden önce rahim duvarının embriyonun tutunabilmesi için hazırlanması gerekir”.