Doktorun dikkati önledi

İzmir’de kafatasındaki kemiklerin erken kapanması sonucu kafatasında deformasyon meydana gelen Lina bebeğin durumunu, ailesinin rutin kontrol için getirdiği hekim fark etti. Gözlerinden birinde büyüme oluşan minik bebek, beyin ve sinir cerrahisi tarafından ameliyata alınarak, kafatasındaki deformasyon düzeltildi.

İzmir’de yaşayan Hakan ve Yasemin Işık çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen ve Lina ismini verdikleri kız bebeklerinin kafatasında ve gözünde bir asimetri oluştu. Aile bu durumun tam olarak ne anlama geldiğini anlayamazken, sağlıklı çocuk polikliniğinde bebeğin rutin kontrollerini gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öner Yıldırım, bir terslik olduğunu sezinleyerek aileyi beyin cerrahisine yönlendirdi.

Kafatasındaki sütür erken kapanmış

Yapılan kontrol ve tetkiklerde minik bebeğin kafatasında bulunan ve beynin gelişimi için normalde 1 yaşına kadar açık kalması gereken sütür adı verilen kemiklerden birinin erken kapandığı, kafatasındaki deformasyonun ve gözlerindeki asimetrinin bu nedenle olduğu ortaya çıktı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal, kafatasının yapısında aşırı deforme meydana gelmeden, çok erken saptanan bu tür vakalarda, endoskopik olarak gerçekleştirilen basit bir ameliyatla bebeğin kafatasındaki asimetriyi düzeltmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

6 ay ve sonrası kritik

Lina bebeğin durumuna bakılacak olursa, erken tanı ve ameliyat olmasaydı, göz küresinin çukur kalabileceğini ve bir deformasyon meydana geleceğini söyleyen Op. Dr. Evren Sandal, “Erken müdahale çok önemli. 6 aydan sonra deformasyon iyice geliştiği için şu an yaptığımız ameliyatı yapma şansımız olmayacaktı. 6 aydan sonra kafatasının şekillenmesi için göz küresinin yerleştiği kemiği öne doğru taşıma ameliyatı gerçekleştirecektik. Bu çok daha büyük ve riskli bir ameliyat. Lina 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Bundan sonra normal ve sağlıklı bir birey olarak yaşantısına devam edecek” diye konuştu.

“Babaanne yöntemlerini denemeyin”

Lina’nın babası Hakan Işık da, kızının kafasında ve gözündeki problemi fark ettiklerini ancak ne olduğunu da tam olarak anlayamadıklarını, çevrelerindeki insanların çocuğun kafasına tülbent bağlama önerisinde bile bulunduğunu ifade ederek, “Her anne ve babanın bu konuda uyanık olması gerekiyor. Asla böyle yollara başvurmadan hemen doktora geldik. Kızımız sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz” dedi.

Op. Dr. Evren Sandal da, anne ve babaların, kocakarı, komşu ya da babaanne önerilerine kulak asmayarak, bebeklerinin başının tepesinde, alnında keskin bir çıkıntı ya da gözler arasında bir asimetri görmeleri durumunda hemen bir beyin cerrahına başvurmaları gerektiğini belirtti.