Doktorlardan "Harekete Geç" çağrısı

Bülent Ecevit Üniversitesi doktorları 20 Ekim Dünya Osteoporoz gününde “Harekete Geçelim” çağrısında bulundu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ortopedik ve Travmatolojik Yaklaşım Prof. Dr. Selda Sarıkaya, Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Bülent Ecevit Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat Songür, 20 Ekim Dünya Osteoporoz gününde vatandaşlara “Harekete Geçelim” çağrısında bulundu.

Osteoporoz hastalığında en önemli tedavinin fiziksel aktivite olduğunu ifade eden Bülent Ecevit Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ortopedik ve Travmatolojik Yaklaşım Prof. Dr. Selda Sarıkaya, “Bugün 20 Ekim Dünya Osteoporoz günü tüm dünyada özellikle ileri yaştaki bireyleri etkileyen ve kırıklarla sonuçlanan kemik kalitesinin bozulmasını saplana bir hastalık. Hem erkekleri hem de kadınları etkilemesi ve kişilerin yaşam süresini kısaltacak kadar ölümcül sonuçlara yol açması önemli kemik erimesi ve kemik yoğunluğunun azalmasının tedavisinde fiziksel aktivite ve egzersizin çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü kemiklerimiz kaslarımız tarafından uygulanan dirence ve fizik aktiviteye büyüyerek yanıt veriyorlar. O yüzden Osteoporoz’un hem önlenmesinde hem de tedavisinde fiziksel egzersizin kullanıldığını biliyoruz. Biz de hastalarımıza bu yönde tedaviler uyguluyoruz. Sadece Osteoporoz olmuş bireylerin değil, gençlerin ve çocukların da fiziksel olarak aktif kalmaları kemik sağlıkları için çok önemli. Pandemi zamanında aktivitelerin azalması bireylerin kas kitlelerinin de azalmasına neden oldu. Onun önüne geçmek için herkesi aktif kalamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kemiğimizin sağlığını korumak için harekete geçelim”

20 Ekim Dünya Osteoporoz gününde ’Harekete Geçelim’ sloganıyla bugünün akılda kalmasını istediklerini ifade eden Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, “Dünya Osteoporoz Günü için dünyada ve ülkemizde birçok alanda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlenmekte. Biz de bu etkinlikler çerçevesinde burada sizlerle birlikteyiz. Osteoporoz kemiğin zayıflığı, kırılganlığı çocuk yaştan yetişkin yaşa kadar sağlıklı, kaliteli olması bizim için çok önemlidir. Bunu sağlamak için ’Harekete Geçelim’ sloganıyla bugünün aklınızda kalmasını istiyoruz. Boy kısalması oluyorsa özellikle kamburluk, ileri yaşta bir uyarıdır. Meme kanserinden daha fazla kalça kırılması olduğunu söyleyebiliriz. Bunları düşününce kemiğimizin sağlığını korumak için özellikle Osteoporozun da önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyerek doktorunuza mutlaka danışmanız gerekmekte. Hepinize sağlıklı kemikler. Kemiğinizi sevin. Sağlıklı beslenin. Kalsiyum, D vitamini ve hareketleriniz yeterli kemik sağlığı için gerekli düzeyde olmalıdır. Gerektiğinde medikal tedavi için doktorlarınıza başvurmanızı öneririm” dedi.

“Kemik sağlığımızı korumak için harekete geçelim”

Kemik sağlığının önemli olduğunun altını çizen Bülent Ecevit Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat Songür, “Dünya Osteoporoz gününü kutluyoruz. Osteoporoz çok önemli. Osteoporoz nedeniyle yaşlandığımızda kemiklerimizi kırıyoruz. Kalan ömrümüzü kısaltıyoruz. Hayati tehlikelere maruz kalıyoruz. Bağımsız yaşama lüksümüzden feragat ediyoruz. O yüzden kemik sağlığımızı koruyalım. Kemiklerimize iyi bakalım ki konfora en ihtiyaç duyduğumuz yaşlılıkta bu kırıklar yüzünden hayat kalitemizden olmayalım” şeklinde konuştu.