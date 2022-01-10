Doktor sülükler şifa kaynağı

Antik çağdan bu yana şifacı canlılar olarak bilinen sülükler, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi’nde başta romatizma olmak üzere bir çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Ünite Sorumlusu Dr. Öğretim üyesi Aysun Özlü, hastanede; ayrıca akupunktur ve kupa terapisi gibi tedavi yöntemlerinin de başarıyla uygulandığını kaydetti. Özlü, "Örneğin romatizma hastaları, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklar ile geçmeyen vücut yaraları olan hastalar normal tedavilerine ek olarak tamamlayıcı tıp tedavisi uygulamak isterlerse kliniğimize başvurabilirler” dedi.

Dr. Özlü, ünitede geleneksel yöntemlerin sağlık profesyonelleri tarafından uygulandığını ifade ederek, “Bizim kliniğimizde, bu alana özel Sağlık Bakanlığı sertifikası onaylı akademisyen doktor ve deneyimli sağlık personelleri tarafından donanımlı teknik altyapıyla birlikte tedaviler uygulanıyor. Yani uygulamaların tamamı Sağlık Bakanlığı onayıyla gerçekleşmektedir. Tüm tedaviler aynı merkez kapsamında gerçekleşiyor. Ayrıca uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimiz de burada çalışmalarını yapmaktadırlar" diye konuştu.

KSBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi’ndeki sülük, kupa ve akupunktur tedavileri kameralara işte böyle yansıdı.