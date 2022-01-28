Doktor kontrolüne gidemeyen engelli vatandaşın imdadına Başkan Aşgın yetişti

Çorum’da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve sağlık kontrolüne gidemeyen yürüme engelli vatandaşın yardımına, sosyal medyadan ulaştığı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yetişti.

Edinilen bilgilere göre, Akkent Mahallesinde yaşayan Murat Büğrü (50) oturdukları apartmanda görülen korona virüs vak’alarının ardından annesi Mürüvvet Büğrü ile Çoraklık mevki’inde bulunan evlerine gitti. İki hafta önce omuriliğinden ameliyat olan ve sağlık kontrolüne gitmek için randevusu bulunan Büğrü ve annesi yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Olumsuz hava şartları ve buna bağlı olarak meydana gelen arıza nedeniyle evlerinin elektriği de kesilince iyice çaresiz kalan Büğrü, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ulaşarak doktor kontrolünün bulunduğunu ancak evlerinin bulunduğu bölgenin yollarının kapalı olması nedeniyle ambulansın kendisini alamadığını belirterek, yardım istedi.

Murat Büğrü’nün mesajını gören Belediye Başkan Aşgın, ekiplere Büğrü’nün evinin bulunduğu bölgenin yollarının açılarak hastaneye ulaşımının sağlanması için talimat verdi. Bunun üzerine Kümevler’e giden belediye ekipleri, Büğrü’nün evinin yolunu açtı. Belediye ekipleri Büğrü’nün şarjı biten elektrikli aracının da şarjını yaptı. Mahsur kaldıkları evlerinde kendilerini kurtarmaya gelen belediye ekiplerini gören Büğrü ve annesi büyük sevinç yaşadı.

Engel durumunu belirterek, mahsur kaldıklarını ifade edip sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı mesaj attığını dile getiren Murat Büğrü, “Doğuştan engelliyim. Vücudumdaki kasılmaları durdurmak için bir dizi ameliyat oldum. Burada mahsur kalınca engel durumumu da belirterek belediye başkanımıza mesaj attım. Mesajımı görmüş. Bizi buradan kurtardı. Allah razı olsun, başka bir şey demiyorum. Belediyemizin en alt kademesinden en üst kademesine kadar tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Kurtarılmanın mutluluğunu yaşayan Anne Mürüvvet Büğrü de, “Soğuk demediler, kış demediler bizi kurtardılar. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Allah her şeyi gönlüne göre versin. İşlerini rast getirsin” ifadelerini kullandı.