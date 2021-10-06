Doktor anne ve kızı korona virüse karşı birlikte mücadele ediyor

Bolu’da, İzzet Baysal Devlet Hastanesinde birlikte çalışan doktor anne ile kızı korona virüs servisinde omuz omuza görev yaparak hastaları sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyorlar.

Bolu’da, korona virüs vak’alarının son günlerde hızlı artış göstermesiyle birlikte kentteki hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Sağlık çalışanlarının hastaları iyileştirebilmek için özverili çalışmaları da yoğunlukla birlikte bir kat daha arttı. Korona virüs tedavilerinin yapıldığı hastanelerden birisi olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde Uzman Doktor Ferda Aksel ve kızı doktor Doğa Aksel, zorlu süreçte hem birbirlerine destek oluyor hem de hastaları iyileştirebilmek için omuz omuza çalışıyor.

Pandemi döneminde bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğunu, ancak kendilerinin ayrıca anne kız olarak da birbirlerine destek olduklarını belirten Uzm. Dr. Ferda Aksel, “Salgın şartlarında yaşamaktan hatta çalışmaktan hepimiz yorulduk. Görüyoruz ki Covid-19 virüsü kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor. Fakat kendini koruyan maske ve mesafe kuralına uyan, aşılarını yaptıranlar virüse karşı dayanıklı oluyor. Toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım, maske mesafe kurallarına uyalım" dedi.