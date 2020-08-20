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Doğumda yenidoğan ünitesinin olması hayati önemde

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMININ ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNAN YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ DİDEM CEMİLE YEŞİLIRMAK, “DOĞUMUN GERÇEKLEŞECEĞİ HASTANENİN TAM DONANIMLI OLMASI VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İMKANLARININ BEBEĞİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK ÖZELLİKLERİ TAŞIMASI, DOĞUMDA ÖNEMLİ BİR KRİTERDİR” DEDİ.

Sağlık 20.08.2020, 14:21
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Doğumda yenidoğan ünitesinin olması hayati önemde

Yenidoğan yoğun bakımının önemi hakkında bilgilendirmede bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, “Doğumun gerçekleşeceği hastanenin tam donanımlı olması ve yenidoğan yoğun bakım imkanlarının bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikleri taşıması, doğumda önemli bir kriterdir” dedi.

Anne adaylarının hamilelik süreci boyunca en çok endişe duydukları konuların başında bebeklerinin sağlıklı olması geliyor. Bu nedenle bebeğin erken ya da bir sağlık sorunu ile doğma riski de göz önünde tutularak doğum yapılacak hastanede yenidoğan yoğun bakımının da bulunması hayati önem taşıyor. Doğumun gerçekleşeceği hastanenin tam donanımlı olması ve yenidoğan yoğun bakım olanaklarının bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikleri taşımasının önemli bir kriter olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, “Bir bebek ne kadar erken doğmuşsa ciddi problemlerle karşılaşma riski o kadar fazladır. Prematüre bebekler ancak iyi hazırlanmış ve teknolojiyle desteklenmiş bir hastane ortamında, deneyimli sağlık çalışanlarının ellerinde yaşama ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirme şansını yakalayacaktır” diye konuştu.

Zamanında doğan bebek de yoğun bakıma ihtiyaç duyabilir

Zamanında ve uygun kiloda doğan bir bebeğin bile daha seyrek olsa da yoğun bakıma ihtiyaç duyabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Yeşilırmak, “Anne adaylarının gebelik süresince takibini yapan hekimlerine sorun olması halinde bebeklerini güvenle teslim edeceği bir yenidoğan ünitesinin varlığını mutlaka sormalıdır” şeklinde konuştu.

Prematüre bebeklerin sağlıklı yaşam şansı çok arttı

Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu ilk 2 yıllık dönemin yenidoğan döneminde sorun yaşamış bebekler için çok daha önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Yeşilırmak, şunları söyledi:

“İlk 2 yıllık dönemde birincil amaç, bebeği hayata bağlamak ve herhangi bir engeli olmasının önüne geçmektir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu alandaki gelişmeler ve yüksek bakım kalitesi sayesinde prematüre bebeklerin sağlıklı yaşam şansı çok artmıştır. Biz de VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak yenidoğan yoğun bakım uzmanı denetiminde uzman doktor ve hemşire kadromuzla Samsun ve çevre illerden gelen çok sayıda bebeği takip ederek sağlıkla taburcu etmekteyiz.”

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