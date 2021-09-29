banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...

Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi

Amasya’da 3’üncü çocuğunun doğumuna sayılı günler kala karnındaki bebeğiyle birlikte vefat eden iki çocuk annesi 36 yaşındaki İngilizce öğretmeni Emel Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık 29.09.2021, 15:10
Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi

Amasya’da 3’üncü çocuğunun doğumuna sayılı günler kala karnındaki bebeğiyle birlikte vefat eden iki çocuk annesi 36 yaşındaki İngilizce öğretmeni Emel Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, aniden rahatsızlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan 8 aylık hamile Uyanık ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen önce sezaryenle kurtarılmaya çalışılan bebeği, ardından anne hayata gözlerini yumdu.

Önce cinsiyeti kız olan bebeği, ardından anne kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Büyük acı

Geçen aylarda önce annesini, sonra da babaannesini kaybeden baba Mesut Uyanık ve geride bıraktığı evlatları Mustafa Eren ile Mehmet Kerem’in cenazede el ele tutuştuğu anlar yürekleri burktu. Torununu ve gelinini son yolculuğuna uğurlayan dede Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da taziyeleri kabul etti.

Cenazeler Ziyaret Beldesi Mezarlığı’na defnedildi. Genç anneyi ve bebeğini ölüme götüren nedenin aşırı kanamadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0