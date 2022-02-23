banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Doğum sonrası sürece hazırlık profesyonel biçimde olmalı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ebeveynlere yönelik doğum sonrası süreçle ilgili eğitim verildi. Eğitimde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, “Anne adaylarımız kadar baba adaylarımızın da bu sürece hazırlanması, bebek ve anne sağlığı açısından çok önemlidir. Süreç hazırlığı ise profesyonel bir biçimde olmalıdır” dedi.

Sağlık 23.02.2022, 14:51
Doğum sonrası sürece hazırlık profesyonel biçimde olmalı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ebeveynlere yönelik doğum sonrası süreçle ilgili eğitim verildi. Eğitimde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, “Anne adaylarımız kadar baba adaylarımızın da bu sürece hazırlanması, bebek ve anne sağlığı açısından çok önemlidir. Süreç hazırlığı ise profesyonel bir biçimde olmalıdır” dedi.

Liv Hospital Samsun ailesi her yıl gerçekleştirdiği Anne Baba Atölyesi’nin 2022 Şubat atölyesi yapıldı. “Bilinçli Anne Baba, Sağlıklı Bebek” mottosuyla çıktığı yola Liv Anne Baba Atölyesi 2022 kış sezonunu yoğun bir katılımla başlattı. Anne Baba Atölyesi’nin açılışına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ın eşi Nesrin Kılıç, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş ve Başhekim Dr. Yılmaz Karagöz de katıldı.

Liv Anne-Baba Atölyesi hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, “Anne adaylarımızı bedensel, duygusal olarak doğuma, doğum sonrası sürece ve bebeğe bilinçli bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Anne adaylarımız kadar baba adaylarımızın da bu sürece hazırlanması, bebek ve anne sağlığı açısından çok önemli. Süreç hazırlığı ise profesyonel bir biçimde olmalı. Bu yüzden Anne-Baba Atölyemizde uzman hekimlerimiz, diyetisyenimiz, hemşirelerimiz, yoga eğitmenimiz eğitimler verdi. Atölye eğitimleri sonunda mezuniyet töreni ile anne ve babalarımıza sertifika ve doğum sonrası yardımcı olabilecek hediyeler dağıttık” diye konuştu.

Gerçekleşen Liv Anne Baba Atölyesi’nin kış sezonunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğretim Üyesi Tolga Şişli, Opr. Dr. Seher Sarı, Beslenme ve Diyet Uzm. Aysun İpek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Buket Taneri, Uzm. Dr. Harika Sönmez, Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi ve Uzm. Dr. Nezih Akgün, Emzirme Hemşiresi Bahar Dülger Pank, Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Gönül Aksuoğlu ve Yoga Eğitmeni Esma Bal anne baba adaylarını bilgilendirmelerde bulundu. Atölyede, gebelik dönemleri, sağlıklı gebelik süreci, doğum süreci, normal doğum, sezaryen doğum, gebelikte doğru beslenme, yeni doğan bakımı, süt arttırma yöntemleri, çocukluk çağı aşıları, ek gıda süreci, emzirme yöntemleri, anlatıldı; nefes egzersizleri ve ebeveynlerle yoga dersi gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15