Doğum sonrası sürece hazırlık profesyonel biçimde olmalı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ebeveynlere yönelik doğum sonrası süreçle ilgili eğitim verildi. Eğitimde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, “Anne adaylarımız kadar baba adaylarımızın da bu sürece hazırlanması, bebek ve anne sağlığı açısından çok önemlidir. Süreç hazırlığı ise profesyonel bir biçimde olmalıdır” dedi.

Liv Hospital Samsun ailesi her yıl gerçekleştirdiği Anne Baba Atölyesi’nin 2022 Şubat atölyesi yapıldı. “Bilinçli Anne Baba, Sağlıklı Bebek” mottosuyla çıktığı yola Liv Anne Baba Atölyesi 2022 kış sezonunu yoğun bir katılımla başlattı. Anne Baba Atölyesi’nin açılışına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ın eşi Nesrin Kılıç, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş ve Başhekim Dr. Yılmaz Karagöz de katıldı.

Liv Anne-Baba Atölyesi hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, “Anne adaylarımızı bedensel, duygusal olarak doğuma, doğum sonrası sürece ve bebeğe bilinçli bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Anne adaylarımız kadar baba adaylarımızın da bu sürece hazırlanması, bebek ve anne sağlığı açısından çok önemli. Süreç hazırlığı ise profesyonel bir biçimde olmalı. Bu yüzden Anne-Baba Atölyemizde uzman hekimlerimiz, diyetisyenimiz, hemşirelerimiz, yoga eğitmenimiz eğitimler verdi. Atölye eğitimleri sonunda mezuniyet töreni ile anne ve babalarımıza sertifika ve doğum sonrası yardımcı olabilecek hediyeler dağıttık” diye konuştu.

Gerçekleşen Liv Anne Baba Atölyesi’nin kış sezonunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğretim Üyesi Tolga Şişli, Opr. Dr. Seher Sarı, Beslenme ve Diyet Uzm. Aysun İpek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Buket Taneri, Uzm. Dr. Harika Sönmez, Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi ve Uzm. Dr. Nezih Akgün, Emzirme Hemşiresi Bahar Dülger Pank, Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Gönül Aksuoğlu ve Yoga Eğitmeni Esma Bal anne baba adaylarını bilgilendirmelerde bulundu. Atölyede, gebelik dönemleri, sağlıklı gebelik süreci, doğum süreci, normal doğum, sezaryen doğum, gebelikte doğru beslenme, yeni doğan bakımı, süt arttırma yöntemleri, çocukluk çağı aşıları, ek gıda süreci, emzirme yöntemleri, anlatıldı; nefes egzersizleri ve ebeveynlerle yoga dersi gerçekleştirildi.