Doğum sonrası sağlıklı kilo vermek mümkün

Gebelik, kilo alımının kaçınılmaz olduğu bir süreç olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin de önemli olduğunu söyledi.

Kontrollü kilo alımı doğum sonrası dönemde bu kilolardan daha kolay kurtulmayı sağladığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Kontrolsüz kilo alımı ise gebelik sırasında ve sonrasında birçok sağlık problemine yol açar. Aşırı kilo almış anne ve bebek sağlığı açısından diyabet, yüksek tansiyon ve iri bebek gibi riskleri artıracağı gibi gebelik sonrasında kaybedilmeyen ve kalıcı olan kilolar, kalp damar sağlığını bozabilir. Gebelik boyunca, kişinin gebelik öncesi kilosuna göre değişmekle beraber, 7-18 kilogram kazanımı normaldir. İdeal kilo kazanımı sağlayan anneler, doğum sırasında 5-7 kilogram, doğum sonrası 2-3 kilogram kaybederek ve emzirme döneminde artan enerji harcaması ile birlikte sağlıklı beslenme, su tüketimi ve aktiviteyi artırma ile ideal kilolarına ulaşabilirler" dedi.

Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktalarını açıklayan Güngör, şöyle konuştu;

"Süt, yoğurt, peynir, yumurta, balık, tavuk, et, kuru baklagiller, tam tahıllar, sebze, meyve, zeytinyağı, ceviz gibi besin gruplarını enerji ihtiyacınıza uygun miktar ve porsiyonlarda dengeli ve düzenli olarak tüketilmeli. Tam tahıllı gıdalar, yulaf, kuru baklagiller, enginar, kereviz, bezelye, brokoli, ıspanak, patates gibi taze sebze ve muz, elma, ayva gibi taze meyveler, çiğ kuruyemişler ve kuru meyvelere günlük beslenme planınızda mutlaka yer verilmeli. Günde 3 litre su tüketilmeli. Güvenli bitki çayı, ayran, çorba, meyve suyu, komposto tüketerek sıvı alımınızı artırılmalı. Basit şeker içeren yüksek kalorili tatlılar, çikolatalar tüketmek yerine az şekerli sütlü tatlı, basit şeker ilave edilmemiş komposto, kakao, bal, pekmez ile tatlandırılmış besinler tercih edilmeli. Düşük kalorili diyetler bazal metabolizma hızını düşürür ve anne sütünün veriminin azalmasına sebep olur. Bu dönemde hızlı kilo kayıpları yerine, ideal kilo kayıpları hedeflenmeli. Gebelik sonrası, emziklilik döneminde ilk 6 ay anne sütü önemlidir. Annenin sağlıklı-dengeli ve çeşitli bir beslenme planı ile süt miktarını-kalitesini artırmak ve ideal kilo kaybı sağlamak mümkündür. Beslenme uzmanına danışmak, enerji ve besin öğeleri ihtiyacına uygun, kişiye özgü diyet planı uygulamak bu süreci sağlıkla sürdürmeyi sağlayacaktır."