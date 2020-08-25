DOĞUM SONRASI ESKİ VÜCUDA KAVUŞMAK HAYAL DEĞİL!

Sağlıklı bir gebelikte kadınların gebelik boyunca kilo almaları doğru ve normaldir. Gebelikle alınan kiloları vermek zaman alsa da doğumdan sonra rekor denilebilecek sürede vücudu eski formuna dönen ünlü anneler ise kırmızı halılara ve plajlara dönebiliyor.

Annelerin çoğu özel spor eğitmenlerine, kişiye özel hazırlanmış diyet programlarına ya da spor yapacak bolca zamana sahip değil. Ayrıca şunu da unutmayalım; sağlıklı beslenme programları ve spor programlarıyla kilo vermek uzun vadede elbette mümkün ancak vücudun eski formuna kavuşması her kadında aynı şekilde gerçekleşmeyebiliyor ve spor ile giderilemeyecek vücut deformasyonları olabiliyor.

Gebelikte alınan kilolar ve doğum sonrası vücudunuzda oluşan deformasyonlar ile başınız dertte ise dünyada trend olan ve birçok ünlünün de hamilelik öncesi vücut formuna kavuşmak için güvendikleri yöntem Mommy Makeover ameliyatını tercih edebilirsiniz.

Annelik Estetiği Nedir?

Mommy Makeover, ülkemizde ‘Annelik Estetiği - Doğum Sonrası Estetiği - Anne Makyajı gibi... isimlerle bilinmektedir. Annelik estetiği Karın Germe ve Meme estetiğinin tek seansda yapıldığı ameliyata verilen isimdir. Anne estetiği meme büyütme, meme küçültme ,dikleştirme, karın germe ve liposuction ile yağ aldırma operasyonlarını içerir.

Kimler Annelik Estetiği Yaptırabilir?

Doğum sonrası deformasyonlar sebebiyle fiziki ya da estetik kaygı yaşayan her kadın anne estetiği yaptırabilir.

Annelik Estetiği Faydaları Nelerdir?

Özellikle çoğul ya da çoklu gebelik ve doğum sonrası oluşan deformasyonlara: gevşemiş karın, sarkmış ve hacmini kaybetmiş meme, karında oluşan çatlak izlerine çözüm sunar. Çocuk sahibi olduktan sonra da eskiden sahip oldukları daha fit, daha genç ve estetik görünüme kavuşmuş olmak özgüven sorunu yaşayan kadınlar için çözüm sunmaktadır. Ayrıca birden fazla operasyonun tek seferde yapılıyor olması ekonomik avantaj da sağlar.

Anne Estetiği Hangi Operasyonları Kapsar?

Anne makyajı ameliyatları temel prensipte Karın Germe ve Meme Estetiğini içerir.

-Karın Germe (abdominoplasti): Karın germe ameliyatlarının hepsinde Liposuction uygulanması da yapılmaktadır. Liposuction ile bel, yanlar ve sırt bölgesindeki fazla yağlar çıkartılır. Doğum sonrası gevşemiş, sarkmış ve gebelik çatlaklarının olduğu alt karın bölgesinden fazla deri abdominoplasti ameliyatı ile alınır ve üst karın bölgesindeki deri de sıkılaştırılarak karın bölgesinin yeniden şekillendirilmesidir. Karın germe - Liposuction uygulamasıyla daha düz, daha fit bir karın ve bel ortaya çıkar. Ayrıca Liposuction uygulaması ile iç bacak, kol alt bacak ve gıdı bölgesindeki diyetlere ve egzersize karşı dirençli yağ fazlalıklarından da kurtulmayı sağlar.

-Meme Estetiği: Doğum ve emzirme sonrasında hacmini kaybetmiş, sarkmış olan memeler için dikleştirme - kaldırma operasyonudur. Meme dokusunun yeterli gelmediği durumlarda meme hacmini arttırmak için implant kullanılabilmektedir.

Annelik Estetiği Ne Zaman Yaptırılabilir?

Doğum sonrası anne estetiği doğumdan 6 ay sonra yapılabilmektedir. Ancak anne emzirmeye devam ediyorsa emzirmenin bitmesinin beklenmesi en uygunudur.

Annelik Estetiği Sonrası Tekrar Hamile Kalınabilir Mi?

Annelik estetiği sonrasında tekrar hamile kalınmasında herhangi bir sakınca yoktur ancak planlanan bir hamilelik varsa ameliyatın hamilelik sonrasına bırakılması en doğrusudur. Ameliyatın üzerinden 1 sene geçtikten sonra gebelik planlanabilir.

Annelik Estetiği Sonrası Hastanede Kaç Gece Yatılır?

Anne makyajı estetiğinde hastanede 2 gece kalınması yeterlidir.

Annelik Estetiği Sonrası İyileşme Nasıl Olur?

Doğum sonrası anne estetiğinde iyileşme her ameliyat sonrasında olduğu gibi kişiden kişiye değişmektedir. Ortalama bir hafta kadar kişinin kendisini ani hareketlerden korumasını gerektirir. Özellikle karın germe hastalarının 3-4 gün eğik yürümeleri, karın bölgesi gergin olmayacak şekilde yatmaları önerilir. Hekim tarafından verilecek korse ve sütyeni 6 hafta kullanmaları ve kontrollerini aksatmamaları önemlidir. Ayrıca karın ve meme bölgesindeki tüm dikişler cilt altına bırakıldığı için ameliyat sonrası dikiş aldırılmasına gerek yoktur. Dikiş bölgesindeki izleri minimalize edecek krem ve ameliyat sonrası ağrı ve sızılar için reçete edilecek ilaçların kullanılması gerekir.

Gebelik ve doğum sonrası deformasyonlar ile mücadele ediyorsanız, ünlülerin bile eski vücut formlarına kavuşmak için estetik ve plastik cerrahiden yardım aldıklarını ve birçok kadının doğumdan sonra Annelik Estetiği tedavisini tercih ettiğini unutmayın