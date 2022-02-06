Doğum hastası kadın 4 saatte hastaneye yetiştirildi

Van’nın Erciş ilçesinde yolu tipi nedeniyle kapalı olan kırsal mahallede doğum sancılar çeken kadın, belediye ekiplerinin 4 saatlik mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Işıklı Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk annesi 24 yaşındaki Rabia Kuykaç’ın doğum sancılarının artması nedeniyle 112 Acil Servisten yardım istenildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu bilgisine ulaşan sağlık ekipleri, Erciş Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden yardım talebinde bulundu.

Yoğun tipi sonrası ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan yolcu otobüsü başta olmak üzere diğer araç ve sürücüleri kurtaran ekipler, sağlık görevlilerini doğum hastası kadının evine ulaştırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kuykaç, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine götürüldü.

Baba Mehmet Kuykaç, eşinin doğum hastası olduğunu belirterek, “Doğuma yetişmemiz lazımdı. Yollarımız kapalıydı. Dün akşam belediye yolları açtı. Ambulansla gelip aldılar. Şu an hastaneye götüreceğiz” dedi.

Yetkililere teşekkür eden Rabia Kuykaç’ın kayınvalidesi Perizede Kuykaç ise “Allah devletten, Tayyip Erdoğan’dan, muhtarımızdan razı olsun. Belediyeye çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.