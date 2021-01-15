Doğum günü hediyesi, Korona virüs aşısı

Türkiye genelinde yüzbinlerce sağlık çalışanı Çin’den getirilen Korona virüs aşısını olmaya devam ederken, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy da doğum gününde aşı oldu.

Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri’nin aşı olmasının ardından Korona virüs ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının da aşı olma süreci başladı. Son açıklanan rakamlarla 400 bin sağlıkçı aşı oldu. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Ulusoy da doğum gününde aşı oldu. Ulusoy ayrıca, geçtiğimiz aylarda Korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Op. Dr. Uğur Ertuğrul’un adının verildiği Cerrahi Servisi içerisinde yer alan aşı ve dinleme odalarını tanıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy, aşıyı özellikle doğum gününde olmayı tercih ettiğini ifade ederek, “İnşallah bu illetten kurtuluşumuzun vesilesi olur temennisi ile beraber, inşallah güzel günler bizi bekliyor. Dün Cumhurbaşkanımız aşısını yaptırdı. Tüm sağlık çalışanlarımızın hızlı bir şekilde aşılanması yapılıyor. Şu ana kadar 400 bin sağlık çalışanımız aşılandı. Bizim hastanemizde 600’e yakın personelimiz var. Şu anda 200’e yakın personelimizin aşılamasını bitirmiş olduk. 10 tane aşı odamız var. Aşı uygulama merkezi olarak hastanemiz hazır. Doktorumuz ile personel ve hemşirelerimiz ile hazır. Aşılarımız dün bize gönderildi. Hazırız bekliyoruz bundan sonra da inşallah sağlık çalışanlarımız sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması başlayacak” dedi.

Aşıların ücretsiz olmasına da dikkat çeken Ulusoy, “Amerika’da sanırım 28 dolar yanlış bilmiyorsam. Ne güzel bir ülkeyiz, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Halka hizmet bu şekilde olur. 19 yıl boyunca muhteşem hizmetler yapıldı. İnşallah kısa zamanda da tüm halkımız aşılanmış olacak. Ücretsiz yapılacak, zaten korona tedavileri de 9 aydır ülkemizde ücretsiz yapıldı. Vatandaşlarımıza milyarlarca dolarlık hizmet edildi. Vatandaşlarımıza helali hoş olsun” diye konuştu.