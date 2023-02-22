Doğubayazıt’tan gelen glomus tümörlü hasta Van’da sağlığına kavuştu

VAN (İHA) – Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden gelen glomus tümörlü hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Doğubayazıt’ta glomus tümörüne yakalanan Esmer Saltürk (61), Ankara’da hastaneye gitti. Hastanede yaklaşık bir buçuk ay tedavi gören Saltürk, kan bulunamadığı iddiasıyla ameliyat edilmedi. Bunun üzerine internette arayışa geçen Saltürk, Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaştı. Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat ile Saltürk sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Başel, glomus tümörünün en çok yüksek rakımlı yerlerde görüldüğünü vurgulayarak, “En çok Erzurum, Ağrı, Hakkari, Van ve Bitlis’te yoğun gözüküyor. Esmer teyzem Doğubayazıt’ta filmlerini çekip tanı koymuşlar. Orada bunu ‘Ankara veya İstanbul’da ameliyat ettirin, bu biraz zor bir ameliyat’ diye uyarmışlar. Hastamız da Ankara’ya gitmiş, orada yaklaşık bir buçuk ay hastanede yatmış. En sonunda sonuç alınamayınca bizimle iletişime geçtiler. Biz de hastayı gelsin ameliyatını yaparız dedik. Geldiği gün ameliyatını yaptık. Bizim için de zor bir tümördü. 5 santime yakındı ve damarı tamamen içine almıştı. Allah’a şükür hiçbir komplikasyon gelişmeden ameliyatını yaptık” dedi.

Eylül 2022’de glomus tümörüne yakalandığını öğrendiğini belirten Esmer Saltürk isimli hasta ise “Doğubayazıt Devlet Hastanesinde MR çektiler ve ‘büyükşehirlere git’ dediler. Biz de hemen Ankara’ya gittik. Orada kan tahlilleri yapıldı ve en sonunda ‘kan bulunmadı, sizi ameliyat etmeyeceğiz’ dediler. Bende kızımın evine geldim. Orada oğlum Halil Hocaya ulaştı. Halil Hoca bana derman verdi. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Esmer Saltürk’ün oğlu Zeki Saltürk de Ankara’daki bir hastaneye yönlendirildiklerini ifade ederek, “Ameliyat ölüm ve felç riski olduğu için oradaki doktorlar da bu ameliyatı yapmaya yanaşmadılar ve kan grubunu bahane ettiler. Normalde hiçbir hastane kan olmadığı gerekçesiyle ameliyat olması gereken bir hastayı ölüme terk edemez. Biz de internette Halil Hocaya ulaştık. Yaptığı başarılı ameliyatları öğrendiğim anda tereddüt etmeden hemen iletişime geçtik. Bize çok alaka gösterdiler. Bizimle ilgilendiler. Annemin hayatını kurtardılar. Ellerinden öpüyorum. Bence Halil Hoca, Türkiye değil dünyadaki en iyi kalp ve damar cerrahıdır” diye konuştu.