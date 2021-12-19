banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Doğu Karadeniz’de Korona virüs vakaları tekrar artışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında Artvin, Rize ve Trabzon’daki vaka artışları dikkat çekti.

Sağlık 19.12.2021, 12:34
Doğu Karadeniz’de Korona virüs vakaları tekrar artışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında Artvin, Rize ve Trabzon’daki vaka artışları dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık arasında illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel vaka yoğunluğu haritasını paylaştı. Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan iller Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olarak sıralandı. Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz’de vaka oranında 3 kentte artış olduğu görüldü. Her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarında Artvin 217,7, Rize 198,34, Trabzon 303,98 olarak kayda geçti.

Trabzon’un inişli ve çıkışlı haritası dikkat çekiyor

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Trabzon’da tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının önüne geçilemiyor. Korona virüsün ilk anlarından itibaren riskli iller arasında yer alan Trabzon, inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkatleri her zaman üzerine çekiyor.

Trabzonlular da artan vaka sayılarına karşı Covid aşılarının olunmasını isterken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çekti.

Hakan Kulaksız isimli vatandaş, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizerek, “Korona virüste bir artış var ama insanların kendine çok dikkat etmesi lazım. Maske gibi kurallara uyarsak bu işin üstesinden gelebileceğimize ben inanıyorum. Bu sonuçta bir hastalık tabi bu hastalığın çareleri maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, hijyen ve temizliği sağlamak” dedi.

Hamza Saral isimli vatandaş ise, maskeye dikkat edilmediğini belirterek kurallara uyulmadığını dile getirdi. Abdulkadir Yeşilyurt da, maske takmayan birini gördüğünde uyardığını vurgulayarak, “Kurallara dikkat etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu bir hastalıktır. Maske takmayan birini gördüğümüzde uyarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman aynı hataları herkes yapabiliyor. Unutabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Trabzonspor’un liderliği ile maske, mesafe kurallarına uyulmuyor”

Trabzonlu esnaf Halim Karpuz ise, Trabzon’da vaka sayılarının artmasının gayet normal olduğunu kaydederek, “Trabzonspor’un liderliği ile maske, mesafe kurallarına uyulmuyor. Maçlarda ve maç sonrası sevinç gösterilerinde maalesef kuralları kimse dikkate almıyor. Sokakta kimse maske takmıyor. Yalan söyleyemem bazen ben de takmıyorum. Herkesin dediği gibi boğuluyoruz. Ama kapalı alanlarda maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8