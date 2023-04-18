Doğru ve düzenli egzersiz ile birçok hastalığın önüne geçilebilir

Bilinçi yapılan egzersiz kalp rahatsızlığı, diyabet, obezite ve pek çok hastalığı önlüyor.

Doğru olmayan ve hekim tarafından önerilmeyen egzersizlerin, sakatlığa neden olduğunu vurgulayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Prof. Dr. Yeşim Akyol, ”Düzenli ve bilinçli yapılan egzersiz kalp rahatsızlığı, diyabet, obezite gibi pek çok hastalığı önlüyor” dedi.

“Doğru teşhis, doğru egzersiz”

Yapılacak olan egzersizin mutlaka uzman hekim tarafından önerilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Yeşim Akyol, “Yapılacak egzersiz sağlıklı fiziksel bir fonksiyon oluşturmak için doktor tarafından belirlenmeli. Egzersiz, kişinin yaş ve genel durumuna göre uzman hekim tarafından belirlenmeli. Eklem hareket açıklığı, denge koordinasyon ve esneklik dayanıklılığını artıracak egzersizler var. Hastanın rahatsızlığı teşhis edilip; hangi egzersiz hasta için uygunsa belirlenip, doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Her egzersiz her hastaya yapılamaz. Çünkü eklem yüklenmeleri olabilir. Hasta kapasitesinin üzerinde egzersiz yaparsa, sakatlık meydana gelebilir. Bu noktada hekim kontrolü oldukça önemli” diye konuştu.

“Egzersiz reçetesi hastanın ihtiyaçlarına göre belirleniyor”

Egzersiz reçetesinin; hastanın yaşına, ihtiyacına, kapasitesi ve ilgi alanına göre belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Akyol, “Kişinin dayanıklılığı arttıkça, egzersiz de artırılarak devam eder. Örneğin, hastanın eklem kısıtlılığı varsa; eklem hareket açıklığı egzersizleri verilir. Dayanıklılıkla alakalı bir sorun mevcut ise ilk başta kapasite egzersizleri uygulanır. Düşme problemi yaşadıysa denge koordinasyon egzersizleri verilir” şeklinde konuştu.

İnternet üzerinde sayısız egzersiz videoları bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yeşim Akyol, dikkatli ve bilinçli davranmamız gerektiğinin altını çizerek, “Yetkin olmayan kişiler tarafından oluşturulan bu videolar maalesef uygulanıyor. Sağlık personeli olmayan kişiler tarafından anlatılan hareketler kesinlikle uygulanmamalıdır. Videolarda gösterilen hareketler yanlış olabiliyor veya hastalar yanlış uygulandığında düzeltecek bir gözlemcisi olmuyor. Bunun sonucunda da sakatlıklar meydana gelebiliyor. Hareketler, kesinlikle hekim önerisi ile fizik tedavi uzmanı tarafından gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Düzenli egzersiz kalp rahatsızlıklarını ve birçok hastalığı önlüyor”

Çocukluk döneminde düzenli olarak yapılan egzersizin pek çok hastalığı önlediğini aktaran Prof. Dr. Yeşim Akyol, “Yaş skalasına göre kişinin ihtiyaçları değişebiliyor. Çocukluk döneminde, sağlıklı bir iskelet gelişimi, sonraki dönemde vücut ağırlığının kontrolü ve ilerleyen dönemlerde ise osteoporoz (kemik erimesi) hastalığından korunmak için kemik güçlendirici egzersizler gerekmektedir. Çocukluktan itibaren yapılan düzenli egzersizler; diyabet, kemik erimesi, kalp hastalıkları, felç-inme ve obeziteyi önlüyor” açıklamalarında bulundu.

“Fizyolojik rahatsızlıkları geciktirmek ‘egzersiz’ ile mümkün”

Prof. Dr. Akyol, “Yaşlılık döneminde sarkopeni hastalığı olarak bilinen, aslında yaşlanma ile kaslarda kaçınılmaz olarak görülen fizyolojik bir durum var. Kaslarda kuvvet azalması ve incelme durumu. Hastanın kol ve bacak kaslarında oluşan incelmeler, dayanıklılığı azaltıyor. Egzersizler ise bu fizyolojik rahatsızlıkları geciktiriyor” dedi.