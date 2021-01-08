Doğru oturmak, sağlık için önemli

Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay, saatlerce bacak bacak üzerine atarak veya dizleri kırıp üzerine oturmanın sinir hasarlanmasına yol açtığına dikkat çekerek, "Salgın döneminde sıkça gördüğümüz bu sorun cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. O nedenle evde kalalım; ama hareketsiz kalmayalım, doğru oturalım" dedi.

Korona virüsünden dolayı daha çok evde kalmaya çabalarken, hareketsizliğin yanında yanlış oturmanın da çeşitli rahatsızlıklara yol açtığına dikkat çeken İzmir Kent Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay, saatlerce bacak bacak üzerine atarak veya dizleri kırıp üzerine oturma gibi pozisyonların sinir hasarlanmasına yol açtığını belirtti.

"Salgın döneminde sıkça gördüğümüz bu sorun cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. O nedenle evde kalalım; ama hareketsiz kalmayalım, doğru oturalım" diyen Akay, korona virüsün karşı sosyal izolasyonun çok önemli olduğunu; ancak bu izolasyonun evde veya bilgisayar ile televizyon karşısında hareketsiz şekilde saatlerce oturmak olmadığını belirtti. Doç. Dr. Akay, “Maalesef hareketsiz uzun süreler geçirmek bazı hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Bunlardan bir tanesi de çok sık görülmemekle birlikte salgın döneminde artan sıklıkta görülen peroneal sinir tuzaklanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Cerrahi bir yöntemle sinir tuzaklanması ortadan kaldırılabilir”

Doç. Dr. Akay, “Peroneal sinir diz arkasındaki çukurda siyatik sinirden ayrılarak dizin dış kısmında yüzeyelleşerek iki dala ayrılır. Bu bölgede yüzeyel olduğu için baskı ve direkt travmaya bağlı olarak sinir hasarı görür. Hasar gören sinirin çalıştırdığı kaslarda güçsüzlüğe bağlı olarak ayakta güçsüzlük gelişir. Bel fıtığı hastalarından farklı olarak bu güçsüzlük öncesinde ağrı olmaz. Ayak sırtı ve bacağın ön yan yüzünde uyuşukluk fark edilir. Yürürken ayakta yere takılmalar olabilir ve ayak bileği yaralanmalarına sebep olabilir. Peroneal sinir tuzaklanması tanısı elektromyelografi (EMG) tetkiki yapılarak saptanır. Eğer güçsüzlük ilerleyici ve tuzaklanma şiddetli ise basit cerrahi bir yöntemle sinir etrafındaki dokular gevşetilerek sinir tuzaklanması ortadan kaldırılarak tedavi edilir” diye konuştu.

“Ameliyat ettiğimiz hasta sayısı arttı”

Evde ya da iş yerinde hareketsiz geçirilen zamanlarda özellikle bacak bacak üzerine atarak uzun süre oturma, çömelerek uzun süre oturma gibi nedenlerden dolayı “Peroneal Sinir Tuzaklanması” tanısı koydukları hasta sayısının arttığını belirten Doç. Dr. Akay, “Dolayısıyla Kovid-19 salgın sürecinde peroneal sinir tuzaklanması tanısı nedeniyle ameliyat olan hasta sayımız da arttı. Böyle bir sağlık sorunu yaşamamak için yapılacak şey çok basit; evde uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız. Bilgisayar, TV karşısında saatlerce bacak bacak üzerine atarak, dizlerimizi kırarak, çömelerek oturmamalıyız. Evde mesafe kısa da olsa yürüyüş yapmalı, oturma pozisyonlarımıza dikkat etmeliyiz. Peroneal sinir tuzaklanmasından ancak böyle korunabiliriz” ikazında bulundu.