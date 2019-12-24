Doğru hava, Daikin VRV IV+ ile geleceğe hazır!

İklimlendirme sektörünün yenilikçi şirketi Daikin, çevreye duyarlı ürünleriyle sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Daikin şimdi de ENER LOT21 uyarınca daha yüksek sezonsal verimlilik değerleri (ηs,c & ηs,h) sağlamak amacıyla tasarlanmış yeni VRV IV+ dış üniteleri pazara sundu. Yüksek verimli yeni bir Daikin scroll kompresöre sahip olan VRV IV+, enerji tasarrufunun artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması konularına somut olarak katkı sağlayacak. Daikin’in “Çevreci Yönetim” misyonunun ışığında sezonsal verimlilikte bir kez daha sektöre öncülük eden cihaz, üstün Daikin teknolojisinin bir imzası olarak öne çıkıyor.

01 Ocak 2018‘de Avrupa’da yürürlüğe giren ENER LOT21-Kademe1 verimlilik kriterlerini sağlayan yeni VRV IV+ dış üniteler, 01 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek ENER LOT21-Kademe2 daha yüksek verimlilik kriterlerini şimdiden sağlamayı başardı. Daikin sezonsal verimlilik ölçümlerinde, gerçek hayat uygulamalarında sıklıkla kullandığı standart kanallı tip iç üniteleri (FXMQ, FXSQ) ve kaset tipi iç üniteleri (FXFQ) kullanıyor. Dolayısıyla bu, beyan edilen verimlilik değerlerinin, gerçek hayat uygulamalarında da sağlanacağı anlamına geliyor.

Alışkın Olduğunuz Üstün Teknoloji VRV IV+ ile Artık Daha Verimli

Gelişmiş araştırma ve geliştirme faaliyetleri Daikin’in üstün teknolojilerini eşsiz kılmaya devam ediyor. İklimlendirme cihazları yıl içinde genelde kısmi yük altında çalışırlar, VRV IV+ dış ünitelerinin kalbi yeni Daikin Scroll kompresör, soğutma ve ısıtma sezonu boyunca kısmi yüklerde yüksek performans sağlamak için yeniden tasarlandı. Devrim niteliğinde değişken soğutucu akışkan sıcaklığı teknolojisi (VRT) sayesinde VRV IV+ hem inverter kompresör devrini hem de soğutma ve ısıtma modunda soğutucu akışkan sıcaklığını sürekli ayarlayarak daima en yüksek verimlilikte çalışıyor.

Geri Basınç Kontrolü Nedir?

Düşük yük işletimi sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorun, yüksek basınç tarafından alçak basınç tarafına soğutucu akışkanın sızması ve buna bağlı verimlilik kaybı yaşanmasıdır. Ortaya çıkan bu sorunun nedeni, kompresörün hareketli kısmının (hareketli scroll) sabit kısmına (sabit scroll) yeterince basınç uygulayamıyor oluşudur. Daikin’in geliştirdiği yeni kompresörün sahip olduğu “basınç ayarlama portu” bu soruna kökten çözüm getirerek verimlilik ve tasarruf sağlıyor.