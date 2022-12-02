Doğal bal öksürüğün ilacı

Dünyanın en güçlü antioksidanlarından biri olan doğal bal, öksürüğe iyi geldiği için yoğun talep görüyor.

Çok güçlü bir doğal antibiyotik ve antiviral besin olan, özellikle pandemi döneminde propolisin Covid-19’a karşı etkilerini gösteren 20’nin üzerinde akademik yayının çıkması üzerine doğal bal satışlarında talep çoğaldı. Çok eski çağlardan beri hem gıda hem de ilaç olarak kullanılan bal, son günlerde artan geçmeyen öksürük vakalarında da kullanılmaya devam ediyor. Öksürük ve hatta yine bir solunum yolu hastalığı astım için vatandaşlar bala yoğun ilgi gösteriyor.

Kahramanmaraş’ta doğal bal yetiştiren ve iş yerinde bu doğal balları vatandaşlarla buluşturan Sefa Fırış, İHA muhabirine doğal balların öksürük, astım, bronşit gibi solunum yolları rahatsızlıklarından kurtulmaya yardım edecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek bir besin olduğunu anlattı.

Güçlü bir bağışıklık sisteminin tüm hastalıklardan korunmak için ilk koşul olduğunu ifade eden Fırış, “Doğal balın öksürük ile birlikte vücuda birçok faydası var. Kış aylarında çocukların bal tüketimini de tavsiye ediyoruz. Öncelikle balın hasta olunmadan önce tüketilmesini öneriyoruz çünkü balda protein değerleri çok yüksek. Ailelerin önceliği iyi balı bulabilmek olmalıdır. Sağlam arıcı ve balcılardan iyi bal almaları gerekiyor” dedi.

Balın öksürük tedavisinde nasıl kullanıldığı konusunda bilgiler veren Fırış, “Balı zencefil gibi bazı baharatlarla karıştırırsak öksürüğü daha çabuk keser. Ayrıca kestane balı iyi bir ilaçtır ve evimizde bulundurabiliriz ancak bu balın HMF (Hidroksimetil Furfural) değerinin yüksek olmasından dolayı çok tüketmememiz gerekiyor. Kestane balı öksürük için ve özellikle kanser hastaları için bulunmaz nimettir. Ayrıca ciğerlerinde rahatsızlığı bulunanlar bu balı tercih ederler” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirilen balların da birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Fırış, “Ahir Dağı, Engizek ve Binboğa yörelerinde elde edilen keven ve kekik balları öksürük, bronşit ve birçok hastalığa şifadır. Bal her hastalığa şifadır ve yeter ki evinizde ilaç niyetinde bulundurun. Her gün bir kaşık bal yiyin” ifadelerini kullandı.