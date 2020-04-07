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DOĞAL ANTİBİYOTİK: ZENCEFİL

Kiminin asla vazgeçemediği, evinden eksik etmediği, kiminin ise kokusu ve görüntüsünden dolayı hep mesafeli durduğu, son yıllarda basit bir karın ağrısından tutunda gebelikte mide bulantılarına kadar, kullanılan en doğal ilaç haline gelen zencefil, bugünlerde oldukça pahalı. Metabolizmayı güçlendirmek için aktarlara akın eden insanlar zencefil bulmakta zorlanmaya başladı.

DOĞAL ANTİBİYOTİK: ZENCEFİL

Kiminin asla vazgeçemediği, evinden eksik etmediği, kiminin ise kokusu ve görüntüsünden dolayı hep mesafeli durduğu, son yıllarda basit bir karın ağrısından tutunda gebelikte mide bulantılarına kadar, kullanılan en doğal ilaç haline gelen zencefil, bugünlerde oldukça pahalı. Metabolizmayı güçlendirmek için aktarlara akın eden insanlar zencefil bulmakta zorlanmaya başladı.

07 Nisan 2020 Salı 16:29
2012 Okunma
DOĞAL ANTİBİYOTİK: ZENCEFİL

Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları

  • Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır.
  • Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.
  • Hamilelik, hareket (taşıt tutması, deniz tutması vb.) hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiğini gözlemlenmiştir. 
  • Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp, yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir.
  • 1980’den beri zencefilin ülser ve reflüyü rahatlatıcı etkisi olduğu savunulmaktadır.
  • Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

Zencefilin kalbe ve solunum yollarına faydaları

  • Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir.
  • LDL kolesterol düşürücü özelliği vardır.
  • Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Enfeksiyonlara karşı zencefil

  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur.
  • Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğunu kanıtlanmıştır.
  • Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir.

Zencefilin ağrı kesici özelliği

  • Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir.
  • Adet sancısına iyi geldiği gibi adet kramplarında etkilidir.
  • Artrit (eklem yangısı) üzerinde olumlu etkileri olduğu, yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını azalttığı ve osteoartritte etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Zencefilin kansere karşı etkisi

Minnesota Üniversitesinde araştırmalar sonucu; Kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda etkileri gözlemlenmiştir. Yumurtalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Günlük tüketim miktarı 1000 miligram veya 1-2 damla kullanılan zencefil yağı.

Zencefilin tüketimine dikkat

Zencefilin yararlarının yanında tabi ki de fazla kullanılması sonucu zararları da bulunmaktadır.

  • Keskin kokusu sayesinde mide ekşimelerine neden olmaktadır, ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etki yaratmaktadır.
  • Zencefilin kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi tüketimi durdurulmalıdır.
  • Zencefilin 2 yaşından küçüklere verilmemesi önerilmektedir.
  • Eğer çocuklar için kullanılacaksa önerilen dozun üçte biri kullanılmalıdır.
  • Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemelidir.
  • Sarımsak, soğan gibi zencefilin kan pıhtılaşmasını önleyici etkileri de araştırmalar sonucu gözlenmiştir.
  • Hamilelikte tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanılan zencefil hamilelikte düşüğe sebep olabilir. Hamile ve emzikli kadınlarda hekim önerisi ve kontrolü altında tüketilmesi önerilmektedir.
  • Günlük kullanılması gereken dozu 1,2 gr olarak belirtmişlerdir.

Zencefili sevdiren bir tarif

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, bağışıklığınızı güçlendirecek bir tarif: İstediğiniz bir miktar taze zencefili bir kavanoza rendeleyin. Üzerine bal ve limon suyu ekleyerek buzdolabında bekletin. Gün içerisinde 1-2 bardak ılık suyunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.

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