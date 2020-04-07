DOĞAL ANTİBİYOTİK: ZENCEFİL

Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları
- Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır.
- Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.
- Hamilelik, hareket (taşıt tutması, deniz tutması vb.) hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiğini gözlemlenmiştir.
- Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp, yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir.
- 1980’den beri zencefilin ülser ve reflüyü rahatlatıcı etkisi olduğu savunulmaktadır.
- Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.
Zencefilin kalbe ve solunum yollarına faydaları
- Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir.
- LDL kolesterol düşürücü özelliği vardır.
- Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.
Enfeksiyonlara karşı zencefil
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur.
- Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğunu kanıtlanmıştır.
- Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir.
Zencefilin ağrı kesici özelliği
- Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir.
- Adet sancısına iyi geldiği gibi adet kramplarında etkilidir.
- Artrit (eklem yangısı) üzerinde olumlu etkileri olduğu, yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını azalttığı ve osteoartritte etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Zencefilin kansere karşı etkisi
Minnesota Üniversitesinde araştırmalar sonucu; Kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda etkileri gözlemlenmiştir. Yumurtalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Günlük tüketim miktarı 1000 miligram veya 1-2 damla kullanılan zencefil yağı.
Zencefilin tüketimine dikkat
Zencefilin yararlarının yanında tabi ki de fazla kullanılması sonucu zararları da bulunmaktadır.
- Keskin kokusu sayesinde mide ekşimelerine neden olmaktadır, ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etki yaratmaktadır.
- Zencefilin kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi tüketimi durdurulmalıdır.
- Zencefilin 2 yaşından küçüklere verilmemesi önerilmektedir.
- Eğer çocuklar için kullanılacaksa önerilen dozun üçte biri kullanılmalıdır.
- Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemelidir.
- Sarımsak, soğan gibi zencefilin kan pıhtılaşmasını önleyici etkileri de araştırmalar sonucu gözlenmiştir.
- Hamilelikte tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanılan zencefil hamilelikte düşüğe sebep olabilir. Hamile ve emzikli kadınlarda hekim önerisi ve kontrolü altında tüketilmesi önerilmektedir.
- Günlük kullanılması gereken dozu 1,2 gr olarak belirtmişlerdir.
Zencefili sevdiren bir tarif
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, bağışıklığınızı güçlendirecek bir tarif: İstediğiniz bir miktar taze zencefili bir kavanoza rendeleyin. Üzerine bal ve limon suyu ekleyerek buzdolabında bekletin. Gün içerisinde 1-2 bardak ılık suyunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.