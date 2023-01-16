Doç. Dr. Yılmaz: “Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Elif Yılmaz, ’Serviks Kanseri Farkındalık Ayı’na ilişkin, “Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim” dedi.

Kadınlarda en sık görülen üçüncü jinekolojik kanser olan Serviks kanseri (rahim ağzı kanseri), aşılama ve tarama programları ile önlenebiliyor. Her 3 yılda bir smear testi ya da 5 yılda bir co-test (smear +HPV) taraması önerilirken, Smear testi taraması cinsel aktif kadınlarda 21 yaşında başlanması tavsiye ediliyor. Rahim ağzı kanseri için en önemli risk faktörü olarak görülen HPV (Human Papilloma Virüs) aşısı 9-26 yaş arası erkek ve kadınlar için öneriliyor. SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Elif Yılmaz, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim”

Serviks kanserinin erken teşhis tarama yöntemleriyle tanısı mümkün olan ve yüzde yüz engellenebilir bir kanser türü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Erken teşhis edildiğinde de tedavisi mümkündür. Rahim ağzı kanseri genellikle cinsel yolla bulaşan HPV virüsü nedeniyle olmaktadır. HPV virüsünün onkojenik tiplerinin rahim ağzı kanserine yol açtığını biliyoruz. Rahim ağzı kanseri engellenebilir bir kanser türü olduğu için taramalarımızı yaptırmamız konusunda özen göstermeliyiz. Tarama testlerine cinsel olarak aktif olunduktan itibaren başlamalıyız. Önerilen tarama yöntemi 3 yılda bir smear testi ya da 5 yılda bir smear testi ile birlikte co-test (smear+HPV) dediğimiz taramanın yapılması şeklindedir. Günümüzde HPV virüsü için aşılama seçenekleri de artık mevcuttur. Cinsel aktiviteye başlanmadan önce aşılama önerilmektedir. 9 yaşından itibaren 26 yaşına kadar hem kız çocuklarında hem erkek çocuklarında HPV aşısı önerilen yöntemdir. Ancak diğer yaş gruplarında da HPV aşılama seçenekleri mevcut olup bunun için doktorunuzdan detaylı bilgi almanızı öneriyoruz. Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim" şeklinde konuştu.