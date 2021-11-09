banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Doç. Dr. Ömer Akyürek: "Covid-19 sonrası kontroller hayati önem taşıyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, korona virüsün belirtilerinin de iyileşme sürecinin de kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirterek, Covid-19’u atlatanların tedbiri elden bırakmaması ve hastalık sonrası kontrollerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

Sağlık 09.11.2021, 10:26
Doç. Dr. Ömer Akyürek: "Covid-19 sonrası kontroller hayati önem taşıyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, korona virüsün belirtilerinin de iyileşme sürecinin de kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirterek, Covid-19’u atlatanların tedbiri elden bırakmaması ve hastalık sonrası kontrollerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, ilk olarak Çin’in Wuhan bölgesinde 2019 yılı Aralık ayının başında görülüp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede iyileşen hasta sayısın her geçen gün arttığını ifade etti. Korona virüsün belirtilerinin de iyileşme sürecinin de kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Akyürek, "Kimileri semptom göstermeden hastalığı geçirirken kimileri ise aylar süren tedavi sonucu sağlığına kavuşabiliyor. Süreç nasıl gelişirse gelişsin Covid-19’u atlatanların tedbiri elden bırakmaması ve hastalık sonrası sağlık kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşıyor. Hastalık geçtikten birkaç ay sonra bile eklem, baş, göğüs ağrıları, mide bulantıları, baş dönmeleri, tat koku ve duyma yetilerinde azalma solunum sıkıntısı gibi bulguları olan hastalar görmekteyiz. Özellikle kardiyak sıkıntılar bizim fazlaca rastladığımız problemlerin başında gelmektedir. Bu hastalık kanda pıhtılaşmaya neden olarak akciğer, kalp, beyin gibi hayati organlara ciddi hasar verebilmektedir. Korona virüs, ayrıca kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilmekte ve tedavi edilmezse bu durum hastalarda kalp yetmezliği ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle göğüs ağrısı olan hastalarda mutlaka kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Korona virüs hastalığı sürecinde akciğerinde sıkıntı olan hastaların hastalık geçtikten sonra bile solunum sıkıntılarının devam etme eğiliminde olduğu bir gerçek. Bundan dolayı bu hastaların kontrol akciğer grafileri basit laboratuvar incelemeleri gerekirse solunum fonksiyon testleri ve akciğer tomografi tekrarı kontrol poliklinik esnasında değerlendirilmelidir" dedi.

"Korona virüsü atlatan kişilerin mutlaka kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz"

Doç. Dr. Akyürek, "İlk ay poliklinik kontrollerinde hastalar myokardit, emboli gibi komplikasyonlar yönünden gözden geçirilir. Uzun süre hastanede yatarak tedavi alan hastalarda kas kuvvetinde azalma, denge fonksiyonlarında bozulma, kalp ve akciğer kapasitelerinde azalma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda hem fiziksel hem solunumsal fonksiyonları geri kazanmak için rehabilitasyon programları oldukça yararlı olmaktadır. Yine tedavileri sırasında yüksek doz kortizol tedavisi ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler alan hastalarda bu tedavilerin olası yan etkileri açısından izlenmeleri son derece önemlidir.

Korana virüs geçirenlerde hastalık sonrası depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu gibi psikolojik bozukluklar hiçte azımsanmayacak kadar çoktur. Bu nedenle bu kişiler psikolojik destek yönünden de kontrol polikliniklerinde değerlendirilmeleri gerekir. Tabi ki beslenmede çok önemli. Hastalığın şiddetine ve oluşan beslenme bozukluğuna bağlı olarak gelişen vitamin ve minarel eksikliğinin giderilmesi uygun probiyotikler ile destek tedavisinin sağlanması, hasta bazlı diyet programlarının uygulanması korona virüs sonrası ortaya çıkan semptom ve şikayetlerin azalmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle korona virüsü atlatan kişilerin mutlaka kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6