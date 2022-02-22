Doç. Dr. Fatih Akbıyık: “İnmemiş testis, testis kanseri riskini artırabilir”

Uzmanlar inmemiş testis olarak bilinen rahatsızlığın, testisin gelişimini etkileyerek hem hormonal hem de üreme fonksiyonunda bozulmaya sebep olarak testis kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor.

Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Fatih Akbıyık inmemiş testis ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Tam nedeni bilinmemekle birlikte gelişme gerilikleri, karın duvarı defektleri ve hormonal bozuklukların inmemiş testisin görülme riskini artırabileceğini belirten Doç. Dr. Akbıyık, inmemiş testis tedavisinde genellikle cerrahi yönteme başvurulduğunu söyledi. Doç. Dr. Akbıyık, “İnmemiş testis; erkek çocuklarında normalde torbada (skrotumda) olması gereken testislerin skrotumda olmaması hali olarak tanımlanabilir. Testislerin torbada bulunmaması, torbanın yeteri kadar gelişememesine yol açar. Dolayısıyla boş bir torba, bir veya her iki taraf kasıkta şişlik görülebilir. İnmemiş testisin nedenleri tam olarak bilinemez. Ancak, gelişme gerilikleri, karın duvarı defektleri, hormonal bozukluklarda inmemiş testisin daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. İnmemiş testis, testisin gelişimini etkileyerek hem hormonal hem de üreme fonksiyonunda bozulmalar oluşturarak testis kanseri riskini artırabilir” ifadelerini kullandı.

İnmemiş testis tanısı nasıl konur ve nasıl tedavi edilir

İnmemiş testis tanısı için genellikle hastayı muayene etmenin yeterli olduğunu belirten Akbıyık, “Bazen ultrason görüntüleme ya da bulunmayan testiste laparoskopik (kapalı ameliyat) müdahale gerekebilir. İnmemiş testisin en geçerli tedavisi cerrahidir. Ameliyat ile testis olması gereken yere indirilir. Çok özel durumlarda nadiren ilaç tedavisi denenebilir. İnmemiş testis tanısı konulduğunda genellikle bebek bir yaşına kadar takip edilir. Testis hala inmediyse ameliyat edilir. Çok özel durumlarda ameliyat yaşı birkaç ay öne alınabilir. İnmemiş testis ameliyatı genellikle günübirlik yapılır. Yani hasta ameliyat olduğu gün evine gidebilir. Kasıktan yapılan küçük bir kesiyle testis hazırlanır ve torbaya yapılan minik bir kesiyle de olması gereken yere yerleştirilir” diye konuştu.

İnmemiş testis ameliyatı

İnmemiş testis ameliyatı hakkında da bilgi veren Akbıyık, “İnmemiş testis ameliyatı, yapılan işleme ve hastanın durumuna göre değişmekle birlikte genellikle 30-45 dakika sürmektedir. Elbette laparoskopik (kapalı cerrahi) işlem gerektirdiğinde biraz daha uzun sürecektir. İnmemiş testin ameliyatının başarı oranı hastanın ve testisin durumuna göre farklılık gösterse de genellikle başarısı yüksek bir ameliyattır. Ameliyat sonrası ilk gün istirahat etmek yeterlidir. Daha sonra günlük aktivasyonlara dönmek mümkün olur” şeklinde konuştu.