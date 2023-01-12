Doç. Dr. Doksöz: “Virüs enfeksiyonları kalbinizi vurmasın”

Doç. Dr. Önder Doksöz, kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) en sık virüse bağlı enfeksiyonların yol açtığını söyledi. Soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyon vakalarındaki artışa dikkat çeken Doç. Dr. Doksöz, “Hastalıkların hastalık doğurmaması için enfeksiyonlardan korunmak zorundayız. Virüs salgınlarında miyokardite dikkat” dedi.

Kent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz, hem çocuklar hem de yetişkinlerde görülen miyokardit hastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Miyokardite neden olabilen çok sayıda faktör bulunduğunu ve ayrıca kalp hastalıklarının hiç belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyip aniden ortaya çıkabileceğini kaydeden Doksöz, “Miyokardit; kalp kası dokusunun iltihaplanmasıdır. Kas dokusu hasarı sonrası kalpte fonksiyon bozukluğu ve kalp yetmezliği gelişebilir. İltihap ortadan kalktığında kalp kası ciddi şekilde hasar görebilir. Bu, zayıflamış, genişlemiş bir kalbe neden olabilir. Buna ‘dilate kardiyomiyopati” deniyor. Çocuklarda dilate kardiyomiyopatinin (DKMP) en sık nedeni de geçirilmiş miyokardittir. Bu çoğunlukla bir virüsten, bakteri, mantar ve hatta bazı kimyasallardan da kaynaklanabilir. Otoimmün hastalıklar, toksinler ve hipersensitivite (alerjik) reaksiyonlarına bağlı da miyokardit gelişebilir. En sık sebebi virüse bağlı enfeksiyonlardır. Toplumda en çok bilinen virüslerden genellikle gözleri veya üst ya da alt solunum yollarını etkileyen adenovirüsleri, influenza (grip), hepatit C ve kora virüsler miyokardite sebep olmaktadır. Klinik bulgular, laboratuvar bulguları ile tesadüfen tespit edilen semptomsuz hastalardan, kardiyojenik şok ve ani ölümle başvuran hastalara kadar oldukça değişken bir seyir gösterdiği için her miyokardit hastası tanı almayabilir ve bu nedenle gerçek sıklığı bilinmemektedir” dedi.

“Virüs salgınlarında miyokardite dikkat”

Öte yandan hastalığın seyri konusunda da bilgi veren çocuk kardiyoloğu Doç. Dr. Doksöz, “Klinik belirtilerden birkaç gün önce genellikle solunum yolu veya gastrointestinal hastalık öyküsü vardır. Ateş, kas ağrısı, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma gibi belirtilerden birkaç gün sonra göğüs ağrısı, çarpıntı, hızlı ve zor nefes alıp verme, çabuk yorulma, halsizlik, iştahsızlık, terleme ve bayılma gibi spesifik olmayan semptomlar görülebilir. Hastalıkların hastalık doğurmaması için enfeksiyonlardan korunmak zorundayız. Virüs salgınlarında miyokardite dikkat” diye konuştu.