banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!

Doç Dr. Cemal Kazezoğlu, omicron ve korona virüsle ilgili önemli açıklamalar

İstanbul’da en büyük Covid-19 laboratuvarı Kanunu Sultan Süleyman Hastanesi’nde bulunuyor. Günde 10 bin test kapasitesine sahip laboratuvarda 35 personel 7 gün 24 saat çalışıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarlar Koordinatörü Doç Dr. Cemal Kazezoğlu, ”Kasım ayında İstanbul’da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti" dedi. Kazezoğlu, Omicron vakalarının görülmesi üzerine Güney Afrika’dan gelen tüm yolculardan örnek alınarak PCR testi yapıldığını söyledi.

Sağlık 15.12.2021, 10:59
Doç Dr. Cemal Kazezoğlu, omicron ve korona virüsle ilgili önemli açıklamalar

İstanbul’da en büyük Covid-19 laboratuvarı Kanunu Sultan Süleyman Hastanesi’nde bulunuyor. Günde 10 bin test kapasitesine sahip laboratuvarda 35 personel 7 gün 24 saat çalışıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarlar Koordinatörü Doç Dr. Cemal Kazezoğlu, ”Kasım ayında İstanbul’da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti" dedi. Kazezoğlu, Omicron vakalarının görülmesi üzerine Güney Afrika’dan gelen tüm yolculardan örnek alınarak PCR testi yapıldığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgınıyla mücadele Türkiye’de de hızla devam ediyor. İstanbul’da 110 civarında Covid-19 laboratuvarı bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer alan en büyük Covid-19 laboratuvarında her gün yüzlerce örnek analiz ediliyor. Günde 10 bin test yapabilme kapasitesine sahip olan laboratuvarda, aralarında uzmanların da bulunduğu 35 personel 7 gün 24 saat çalışıyor. Hastaneye gelen vatandaşlardan ve diğer numune alım merkezlerinden kurye aracılığı ile gönderilen numuneler ilk önce kayıt ediliyor. Daha sonra izolasyon işlemi yapılan numunelere PCR testi uygulanıyor. Numunelerin sonuçları bilgisayar ekranında da tek tek inceleniyor. Sonuçlar 4 ila 8 saat arasında hastalara Sağlık Bakanlığı’na ait olan e-nabız üzerinden ulaştırılıyor.

“Omicron görülünce artık o bölgeden tüm yolculardan hepsinden örnek alıp PCR çalışıyoruz”

Güney Afrika ülkelerinde görülmeye başlayan Omicron mutosyonu ile ilgili çalışma başlatıldığını söyleyen Doç Dr. Cemal Kazezoğlu, “İstanbul’da kamu, özel toplam 110 civarında Covid-19 laboratuvarı var. Bunların 14 tanesi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait. Bunların günlük şuan ortalama 75 bin, 80 bin bandında Covid-19 testi çalışılıyor. Kamu özel tüm İstanbul’da. Bunun yarısı kamu laboratuvarlarında çalışıyor. Kanuni Sultan Süleyman’daki Covid-19 test merkezi kapasite itibariyle en yüksek kapasiteye sahip olan laboratuvarımız. Biz uzun süreden beri yurt dışından gelen yolculardan rast gele belli bir oranda örnek çalışması yapıyorduk. Burada pozitif bulup şüphelendiğimiz Ankara’daki ulusal viroloji laboratuvarına ileri çalışma için gönderiyorduk. Omicron görülünce artık o bölgeden Güney Afrika, Kenya tüm yolculardan hepsinden örnek alıp pcr çalışıyoruz. Onlardan pozitif çıkan örnekleri Ankara’ya ileri sekanslamaya mutasyon var mı yok mu çünkü son kararı orası veriyor. Böyle bir çalışmaya girdik. Şuana kadar henüz çıkmadı. Türkiye zaten delta mutasyonu baskın olarak devam ediyor” diye konuştu.

35 personelle 7 gün 24 saat hizmet verildiğini belirten Kazezoğlu, “Buradaki laboratuvarda toplamda 35 personelimiz var. Bunların içinde uzman arkadaşlarımız var, biyologlar var, laboratuvar teknisyenleri var. Böyle bir grup olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyor burası. Kapasite olarak da günde 10 bin test yapabilme kapasitesine sahip bir laboratuvar. Bundan bir önce pandeminin ikinci dalgasında pik döneminde zaman zaman 10 bin 11 bin testin günler oldu bu laboratuvarda ama şuanda bu sayılardan uzağız çok şükür ki. Günde bin 500 test, 2 bin test arasında test yapılıyor burada” ifadelerini kullandı.

“Kasım ayında İstanbul’da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti”

İstanbul’da Kasım ayında 2 milyon civarında korona virüs testi yapıldığını söyleyen Kazezoğlu, “İlk başlarda çok az laboratuvar vardı. Cihaz sayımız azdı. Başladığımız günlerde testlerin sonuçlanması 24 saten uzun süreleri buluyordu testlerin sonuçlanması ama şuanda kamu laboratuvarlarında ortalama sonuç verme süresi laboratuvara geldiği andan itibaren 4 saatlere, testin istendiği andan itibaren ise 6- 8 saatlere inmiş durumda. Bizim 14 laboratuvarımız var. Şimdi bu 14 tane laboratuvar 14 tane hastanede kurulu ama İstanbul’da 54 tane hastane var. Artı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin filyasyon ekipleri var. Kimin nereye göndereceği bir algoritmamız var belli. Laboratuvar olmayan hastanelerimiz var filyasyon ekiplerimiz tanımlanmış olan laboratuvarlara günde 2 defa getirip teslim ediyorlar. Sonra burada çalışılıp sonuçlar online olarak iletiliyor. Kasım ayında İstanbul’da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti. Bunun yarısı kamu laboratuvarlarında çalışıldı. Aşağı yukarı kamu laboratuvarında çalışılan 1 milyonun da 100 bini bu laboratuvar da çalışılmıştır” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8