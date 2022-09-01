Doç. Dr. Bulğurcu: "Burun yapısına uygun operasyon teknikleri tercih edilmeli"

İskenderun Gelişim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu, burun estetiğinin burun yapısına uygun operasyon tekniklerinin tercih edilmesi ve deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Suphi Bulğurcu, hem sağlık, hem estetik açıdan oldukça önem arz eden rinoplasti (burun estetiği) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rinoplastiyi uygulama amaçlarından söz eden KBB Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu, “Rinoplasti yani burun estetiği; kemik ve kıkırdak dokuları içeren burundaki bu dokular üzerinde gerçekleştirilen cerrahi operasyondur. Rinoplasti; hem burun estetiği anlamında, hem de doğumsal veya sonradan gelişen yapısal bozuklukların düzeltilmesi sebebiyle uygulanmaktadır. Yüz görünümünü etkileyen ve burunda istenmeyen şekil bozukluklarının büyük bir kısmı, solunum işlevinin de olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, burun yapısına uygun operasyon tekniklerinin tercih edilmesi ve deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önem teşkil etmektedir” dedi.

Rinoplasti nasıl yapılır?

Rinoplastinin nasıl yapıldığı ve yaş sınırı hakkında bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Suphi Bulğurcu, “Rinoplasti de süreç, alanında uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilecek ilk detaylı muayene ile başlar. Piezo yöntemiyle uyguladığımız operasyon sonrasında hastalar belirli bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilir. Piezo Rinoplasti sonrası iyileşme süreci daha konforlu taburcu olmaktadır. Rinoplasti uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, yaş faktörünün dikkate alınması gerektiğidir” diye konuştu.