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Doç. Dr. Ateş: “Önümüzdeki hafta içerisinde 16-18 yaş grubunda da Turkovac aşısının etkinliği ve güvenliği değerlendirilecek”

Turkovac Faz-3A Rapel Doz Çalışması İdari Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, “Önümüzdeki hafta içerisinde 16-18 yaş grubunda da Turkovac aşısının etkinliği ve güvenliği değerlendirilecek. Bu çalışmamız başlayacak” dedi.

Sağlık 24.12.2021, 15:53
Doç. Dr. Ateş: “Önümüzdeki hafta içerisinde 16-18 yaş grubunda da Turkovac aşısının etkinliği ve güvenliği değerlendirilecek”

Turkovac Faz-3A Rapel Doz Çalışması İdari Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, “Önümüzdeki hafta içerisinde 16-18 yaş grubunda da Turkovac aşısının etkinliği ve güvenliği değerlendirilecek. Bu çalışmamız başlayacak” dedi.

Turkovac’ın acil kullanım onayı almasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac Faz-3A Rapel Doz Çalışması İdari Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, “Turkovac aşılarımız 20 aylık bir süreç içerisinde geliştirildi. Bu süreçte çok fazla sayıda çalışma yapıldı. Önce primer hiç aşı olmamış gönüllülerde ve daha sonrasında da çift doz aşı yapılmış ve hatırlatma dozunu yaptığımız çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmaların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da hali hazırda devam ediyor. Elimizdeki mevcut verilere baktığımız zaman bizim hastalıktan korumak ve antikor yanıtının oluşup oluşmadığı yönünde yaptırdığımız bir değerlendirme var. Bu değerlendirmelerin göz önünde bulundurduğumuzda, Turkovac’ın inaktif aşılar grubunda etkinliğinin olduğu, istediğimiz etkinliğin elde edildiği ve bununla beraber herhangi ciddi bir reaksiyon gelişmediğini gözlemledik. Bizim aşılarda en çok korktuğumuz durumlardan bir tanesi advers reaksiyonlar yani yan etkilerdir. Bu yan etkiler noktasında baktığımız zaman aşımız güvenilir bir aşı. Yani 100 hastanın belki 10 tanesinde lokal etkiler dediğimiz, 24 saati aşmayan etkiler mevcut. Bunlar da kısa süre içerisinde düzeliyor” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki hafta içerisinde 16-18 yaş grubunda da Turkovac aşısının etkinliği ve güvenliği değerlendirilecek”

Turkovac çalışmaları kapsamında 16-18 yaş aralığında aşılamanın başlayacağına dikkat çeken Doç. Dr. İhsan Ateş, “Şuanda hiç aşı olmamış Turkovac gönüllüsü kişilerle ilgili çalışmamız var. Hali hazırda devam ediyor. Bununla birlikte Faz-3A Rapel Doz dediğimiz ve hatırlatma dozunu yaptığımız çalışmamız var. Bu çalışmada da hali hazırda yüzde 70’e yakın gönüllü tamamlandı. Yüzde 30’a yakın bir gönüllü daha dahil ettiğimizde çalışmamız tamamlanmış olacak. Bununla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde 16-18 yaş grubunda da Turkovac aşısının etkinliği ve güvenliği değerlendirilecek. Bu çalışmamız başlayacak. Yine aynı şekilde Biontech üzerine Turkovac hatırlatma dozu yapacağımız Faz-2 B çalışmamız daha önümüzdeki hafta içerisinde başlamış olacak” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızdan çalışma kriterlerine uyan tüm gönüllülerimizi çalışma merkezlerine bekliyoruz”

Turkovac ile ilgili bazı klinik çalışmaların hala devam ettiğini de hatırlatan Doç. Dr. Ateş, “Bizim çalışmalarımız hala devam ediyor. Tabi ki aşımızın acil kullanım onayının alınması bizim için büyük bir motivasyon. Ama bu çalışmalarımızın da kısa süre içerisinde tamamlanıp uluslararası makalelerde de etkinlik ve güvenliğimizi yayınlamış olacağız. Bu çalışmamızın uluslararası düzeydeki güvenilirliğini de artıracaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan çalışma kriterlerine uyan tüm gönüllülerimizi çalışma merkezlerine bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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