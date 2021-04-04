Doç. Dr. Altındiş: Virüsün yayılımı kontrolden çıkmış durumda

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Altındiş, Türkiye'de günlük Koronavirüs vaka sayısının 44 bini geçmesinin ardından, "Türkiye'de Koronavirüs'ün yayılımı tamamen kontrolden çıkmış durumda. Tüm uyarılara rağmen devlet gerekli bilimsel önlemleri almadığı için önlenebilecek binlerce ölüm ve yüz binlerce hastalanmayı yaşıyoruz. Bu günler kritik, bu korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak" dedi. Doç Altındiş, vatandaşlara nisan ayında kapalı mekanlara gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye'de Mart ayında başlayan kademeli normalleşmeyle birlikte Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken, Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Altındiş, Twitter hesabından uyarılarda bulundu.

"Aşı sıranız geldiğinde hiç düşünmeden aşılarınızı olun" diyen Doç, Altındiş nisan ayında kapalı mekanlarda, tüm sosyalleşme planlarını iptal etme önerisinde bulundu.

Doç Altındiş'in açıklaması şöyle:

"Türkiye'de Koronavirüs'ün yayılımı tamamen kontrolden çıkmış durumda. Tüm uyarılara rağmen devlet gerekli bilimsel önlemleri almadığı için önlenebilecek binlerce ölüm ve yüz binlerce hastalanmayı yaşıyoruz. Bu günler kritik, bu korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak.



Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel'in açıklamalarında yas grubu vurgusu onemli: 'Yoğun bakıma aldığımız hasta grupları artık 45 ile 60 yaş arası. Bu virüsün şu anda mutant halinin özelliği daha öldürücü yüzde 50-60'larda daha öldürücü.'

Hiç bilimsel dayanağı olmayan bir acelecilikle normalleşmeye geçildiği 1 Mart tarihinden bugüne 700 bin insan hastalandı! 700 bin! Bu hem toplum için, hem de sağlıkçılar/sağlık sistemi için korkunç bir rakam. Oysa kaybettiklerimiz rakam değil, can.

Bu günlerde devlet önlem almadığı için vatandaş olarak sizlerin önlem almanız çok kritik. Varyant çok hızla yayıldığı için iki maske üst üste takmaya çalışın. Zorunlu değilse kesinlikle kapalı alanlara girmeyin, kapalı alanlara gitmek zorundaysanız maskelerinizi çıkarmayın.

Ekonomik kriz ortasında maskeye ulaşım pek çok bireye ağır bir maddi yük olabileceği için bu konuda şehir belediyeleri yurttaşlara, en azından risk altındaki yurttaşlara, bedava kaliteli maske dağıtabilir. Devlet bunu aylar öncesinde yapmalıydı ancak beceriksizlik hat safhada.

Aşı sıranız geldiğinde hiç düşünmeden aşılarınızı olun. Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısı da Pfizer aşısı da oldukça güvenli. Yoğun bakımlarda 65 yaş üstü bireylerin sayısının azalması aşının koruyuculuğnu bir göstergesi. Aşılar bu dönem virüse karşı en önemli aracımız.

Özellikle nisan ayı için kapalı mekanlarda, tüm sosyalleşme planlarınızı iptal etmenizi öneririm. Ev gezmeleri, ziyaretler, taziyeler, nişanlar, sözler, birlikte yeme içme, kafede/restoranda oturma, ortak ifta, teravih namazı vb. ibadetler... Otobüs yolculukları da çok riskli."