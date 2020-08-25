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Diz kireçlenmesinden ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünün

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. CANBERK GÜL, ‘DİZ KİREÇLENMESİ’ RAHATSIZLIĞINDA SADECE MR, RÖNTGEN GİBİ RADYOLOJİ İNCELEMELERE BAĞLI KALINARAK AMELİYAT KARARI VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Sağlık 25.08.2020, 12:21
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Diz kireçlenmesinden ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünün

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, ‘diz kireçlenmesi’ rahatsızlığında sadece MR, röntgen gibi radyoloji incelemelere bağlı kalınarak ameliyat kararı verilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Dr. Gül, “Diz ağrılarının en büyük nedeni sanılanın aksine kireçlenme değil kas kaynaklı problemlerdir. Bunlar da ameliyat olmadan tedavi edilebilir” dedi.

Diz ağrılarının en büyük nedenini oluşturan diz kireçlenmesi ( gonoartoz ) ile önemli bilgiler aktaran Dr. Canberk Gül, “Tahmin edebileceğiniz üzere diz ağrılarının en önemli nedeni aşırı kilolar yani obezitedir. Ülkemizde özellikle yeni jenerasyonun yemek yeme alışkanlıkları oldukça değişti. Fast food tarzı hazır gıdalar çok fazla tüketilmeye başlandı. Bu tarz hazır gıdaların içindeki kalori miktarları tahmin ettiğinizden çok daha fazla miktarda ve de bu durum obezite yani şişmanlamaya neden oluyor. ‘Obezite hangi mekanizma ile diz ağrısına sebep oluyor?’ diye soracak olursanız. Dizin daha üst tarafında bulunan bölgelerimizdeki ağırlık direkt olarak diz eklemine yük binmesine sebep oluyor. Yapılan araştırmalarda özellikle merdiven inip çıkarken dizinize ağırlığınızın 8-9 katı kadar yük binmektedir. Bu da diz eklemine inanılmaz bir yük binmesine neden oluyor. Diz kireçlenmesi (gonoartroz) genelde yaşlı hastalarda görülüyor. Kireçlenme terimi aslında yeni kemik oluşumunu ifade etmekte olup yaş ilerledikçe yeni kemik oluşumu artıyor bu da kireçlenmeye yol açıyor. Dizi ağrıyan hastalarımız hekimlere başvuruyor ve de hekimlerimiz röntgen, MR, tomografi gibi radyolojik görüntüleme tetkiklerine başvuruyor. Sonrasında genelde bu görüntüleme bulgularına göre ameliyat kararı veriliyor. Bana göre burada yapılan en büyük hata, hastaları iyi bir şekilde muayene etmeyip ameliyat kararının radyolojik görüntüleme göre verilmesi aslında. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin hastaya yardımcı olmaya çalışan bir hekim olarak diz ağrılarının en büyük nedeni sanılanın aksine kireçlenmeden ziyade diz çevresinde bulunan kas kaynaklı problemlerden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

"Ağrıların kaynağı kas kökenli"

Polikliniklerine birçok değişik bölgeden diz ağrıları olan hastaların başvurduğunu ifade eden Dr. Gül, şunları söyledi:

“Bize başvuran hastaların çoğuna genelde ameliyat önerilmiş oluyor ve de hastalar ameliyat olmak istemedikleri için son çare olarak bize başvuruyorlar. Şimdiye kadar ameliyat önerilen birçok hastamızı uyguladığımız enjeksiyon tedavisiyle iyileştirdik. Bu hastaların çoğu da son dönem ağır kireçlenmesi olan hastalar. Şu anda aklınıza şu soru gelmiş olabilir; ’Nasıl oluyor da herkesin ameliyat önerdiği ağır diz kireçlenmesi olan hastalar tek bir enjeksiyonla eski haline dönüyor?’ Eğer iyi bir muayene yapıp hastaların diz ağrılarının kaynağının kas kökenli olduğuna kanaat getirebilirseniz, hastanın grafi veya MR bulguları ne kadar kötü olursa olsun ameliyata gerek kalmadan hastalarınızı tedavi edebilirsiniz.”

Hastalara uyarılar

Hastaları bu konuda uyarılarda bulunan Gül, “Kesinlikle MR, röntgen gibi radyolojik görüntüleme bulgularına göre ameliyat kararı vermeyin. Ne kadar şiddetli ağrınız olursa olsun bu sizin kesinlikle ameliyat olmanız gerektiği anlamına gelmez. Diz ağrılarının en önemli nedeninin fazla kilolarınız olduğunu unutmayın ve de diz ağrılarınızın azalmasını istiyorsanız mutlaka kilo vermeye çalışın. Sizi gerçekten dinleyen, muayene eden bir hekime görünmeye çalışın” sözlerine yer verdi.

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