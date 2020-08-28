banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
2020 fındık fiyatları için flaş açıklama
2020 fındık fiyatları için flaş açıklama
"Adana karpuzu" coğrafi işaretle tescillendi
’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’
’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’

’’Diz ağrılarını göz ardı etmeyin’’

DİZ AĞRILARINA DİKKAT ÇEKEN DOÇ. DR. AHMET İNANIR, DİZ AĞRISININ GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI. DR. İNANIR, KONU HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Sağlık 28.08.2020, 12:57
4
’’Diz ağrılarını göz ardı etmeyin’’

Diz ağrılarına dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet İnanır, diz ağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Dr. İnanır, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dizde veya diz kapağında meydana gelen ağrı yaşa, genetik yatkınlığa, cinsiyete, yaşam tarzına göre değişkenlik gösteren ve çok yaygın görülen bir şikayettir. Bazı hastalıklar, alışkanlıklar ve meslekler de diz ağrısına neden olabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Diz ekleminin içindeki yüzeyler kıkırdak doku ile döşeli olduğunu belirten Dr. Ahmet İnanır, ’’Ayrı bir koruyucu(süspansiyon aracı) yastıkçık olarak dize binen yükün tüm eklem yüzeyine dağılmasını sağlayan, darbeleri emen, eklemin sabit kalmasını sağlayan amortisör görevi gören çok önemli bir yapı olarak menisküsler yerleşmiş durumdadır. Bu temel yapılarda meydana gelen bozulmalar diz ağrısına temel oluşturmaktadır. Dizin sağlam durmasını sağlayan bağlardan biri olan çapraz bağların yırtıkları da diz problemlerinde ön plana çıkmaktadır. Halk arasında dizin kıkırdağının bozulmasına da dizin eklem yüzeyini genişletici kemik çıkıntılar oluşturmasına da kireçlenme denilmektedir’’ dedi.

Diz ağrısı nedenleri

Diz ağrılarının nedenlerine değinen Dr. İnanır, ’’Diz ağrısının nedenleri arasında travmatik yaralanma, mekanik kaynaklı problemler, mesleki zorlanmalar, artritik durumlar olarak tasnif edilebilir. Osteoartrit (kireçlenme), menisküs yırtılması veya bozulması, çapraz bağ yırtıkları, diz kapağı kayması, patellar tendinit(koşucu dizi), kondromalazi patella, bursit, romatoid artrit, septik artrit, Gut, Psödogut ve tümör nedeniyle diz ağrısı yaşanabilmektedir. Ayrıca kilolu olmak dizde hem kıkırdak dejenerasyonuna neden olan hem de menisküs yırtılma riskini arttıran en önemli etkenlerden biridir’’ şeklinde konuştu.

Belirtileri ve en sık kimlerde görülür?

Dr. İnanır, sözlerine şöyle devam etti: ’’Diz ağrısının yeri ve şiddeti, buna sebep olan sorunun nedenine bağlı olarak değişebilir. Diz ağrısına eşlik eden belirti ve semptomlar arasında şişme, sertlik, kızarıklık, yanma hissi, dengesizlik, zayıflık, çatırtı, çıtırtı sesi, kilitlenme, boşalma hissi, dizi doğru tutamama veya bükememe, dizin dışa doğru bombeleşmesi görülebilir. En sık kadınlarda görülüyor olsa da erkekleri de sıklıkla etkilemektedir. İleri yaşlarda diz ile ilgili sıklıkla kıkırdak bozulmaları ve halk arasında kireçlenme diye adlandırılan durum görülüyor. Gençlerde ve özellikle sporcularda en sık karşılaşılan sorunların başında menisküs ve çapraz bağ yaralanmaları geliyor. Çocuklarda özellikle büyümenin hızlı olduğu 6-12 yaş arasında görülen uzama ağrısı gelişimin normal bir sonucu olarak değerlendiriliyor’’.

Tanı nasıl konulduğunu açıklayan Dr. İnanır, ‘’Tanı muayene temel olmak üzere röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrason, manyetik rezonans görüntüleme, artroskopi ve diz sıvısı incelemesi ile konulabilir’’ ifadelerini kullandı.

Diz ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Tedavinin nasıl yapıldığına değinen Dr. İnanır, ’’Tedavi başarısı, diz ağrısına sebep olan hastalığın kaynağını doğru tespit etmeye ve saptanan bu hastalığı en doğru yöntem ile ortadan kaldırma girişimine bağlıdır. Fizik tedavi ve diz egzersizleri, hyaluronik asit, glukozamin, kollajen, PRP, CGF-CD34 (kemik iliği ve periferik kandan), karın yağından kök hücre uygulamaları ön planda düşünülmesi gereken yöntemlerdir. Proloterapi, Osteopatik Manuel Terapi, Nöralterapi, Kupa Terapi, Hirudoterapi, Apiterapi, Kuru İğne Tedavisi, Kinezyolojik bantlama tedavisi de tedavi planına dahil edilmelidir. Geri dönüşsüz işlemler olan ameliyat prosedürlerini ise koservatif yöntemler ile sonuç alınamayan durumlarda düşünmek gerekir. Özellikle menisküs lezyonları için genel olarak bir grup bilim adamı menisküs ameliyat edilmez ise kireçlenmeye yol açar derken bir kısım bilim adamları ise menisküs ameliyat ile alınır ise kireçlenme gelişir görüşündedirler. Bizim görüşümüz de menisküsün korunması ve tedavi edilmesi yönündedir’’ diye konuştu.

Dr. İnanır, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Ağrının kesilmesi hastalığın iyileşmesi anlamına gelmemektedir. Birçok yöntemle ağrı kesilebilir ancak amaç ağrıyı kesmek değil altta yatan nedeni tedavi etmek olmalıdır. Altta yatan hastalık tedavi edildiğinde ağrı zaten ortadan kalkacaktır.İlaç, ameliyat ya da fizik tedaviden önce yaşam tarzı ve mesleki yeniden düzenleme yapılmalıdır. Aşırı yüklenmenin ekleme verdiği hasarı önlemek amacıyla kilo verilmesi hayati önem taşımaktadır. Egzersiz bir ilaç olarak kabul edilmeli ve kesinlikle ihmal edilmemelidir’’.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25