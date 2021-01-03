DİYETLE İLGİLİ BİLİNMEYEN 15 YANLIŞ
Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi.
Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar.Bu yanlışlardan bazıları şunlardır ;
1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim
2. Sadece su içersem zayıflarım
3. Az uyursam daha hızlı kilo veririm
4. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim
5. Bol bol soda içersem zayıflarım
6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım
7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır
8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim
9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım
10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem
11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.
12. Su bile bana kilo yapıyor
13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum
14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım
15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Altay
|17
|32
|3. İstanbulspor
|16
|31
|4. Samsunspor
|16
|30
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Tottenham
|16
|29
|4. Leicester City
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|15
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Cádiz
|16
|19
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Eibar
|16
|16
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12